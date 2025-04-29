Астролог назвал самые бдительные знаки Зодиака

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Содержание Близнецы Козерог Скорпион

Постоянно находясь начеку, пребывая в курсе всех обстоятельств и не упуская ни одной детали, поможет, с одной стороны, избежать неприятностей, которые для других стали бы неожиданными, а с другой — вовремя успеть туда, где удастся с выгодой для себя решить важные вопросы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые бдительные знаки Зодиака.

Близнецы

Близнецам удается то, на что другие знаки Зодиака не способны, — посмотреть на один и тот же предмет или событие с двух разных сторон одновременно. Именно это позволяет им видеть как возможности, так и опасности, которые выпадают им — как и всем — на каждом шагу.

Козерог

Козероги умеют все просчитывать наперед, поэтому понимают, к каким последствиям — положительным ли отрицательным — может привести то или иное событие. К тому же они никогда не расслабляются и все время следят за тем, что происходит, так что застать их врасплох невозможно.

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Скорпион

Скорпионы — один из самых недоверчивых знаков Зодиака, поэтому живут по принципу «доверяй, но проверяй». Они всегда готовы внимательно выслушать своего собеседника, но не спешат принимать его слова на веру, поэтому обмануть их практически никому не удается.

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