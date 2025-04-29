В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгрессмен из штата Мичиган от Демократической партии в Палате представителей Соединенных Штатов Шри Танедар внес статьи об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом он сообщил на своей странице в сети X.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп игнорирует Конституцию страны, а также суды и другие власти.

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«Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию», — говорится в сообщении.

Конгрессмен заявил, что всего он представил 7 статей об импичменте Трампу, которого обвинил в различных серьезных нарушениях.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Эл Грин пообещал в ближайшее время подать на рассмотрение статьи импичмента против Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники постоянно требуют от него баллотироваться на третий срок, но признал, что это «будет сложно сделать».