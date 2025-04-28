Трамп прокомментировал возможность в третий раз стать президентом США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники постоянно требуют от него баллотироваться на третий срок, но признал, что это «будет сложно сделать». Как известно, Конституция США ограничивает возможность избрания президентом всего двумя сроками.

Об этом американский лидер сказал в интервью изданию The Atlantic , обнародованном 28 апреля.

В издании попросили Трампа прокомментировать слухи, что он поручил Министерству юстиции проверить законность его баллотирования в 2028 году.

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Сначала президент США отрицал это, но впоследствии оставил открытой эту возможность.

«Это было бы большим нарушением, не правда ли? Возможно, я просто пытаюсь нарушать», — сказал он, смеясь.

При этом Дональд Трамп дважды заметил, что сторонники регулярно призывают его баллотироваться на третий срок, но заверил, что не планирует этого делать.

«Думаю, это было бы очень сложно осуществить», – признался он.

В то же время в The Atlantic отметили, что действующий президент США и его бизнес-партнеры не пренебрегают возможностью заработать на возможности третьего срока, продавая шапочки с надписью «Трамп 2028».

Напомним, в этом же интервью президент Трамп заявил, что пытается предотвратить Третью мировую войну.