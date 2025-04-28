Трамп прокоментував можливість втретє стати президентом США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його прихильники постійно вимагають від нього балотуватися на третій термін, але визнав що це «буде складно зробити». Як відомо, Конституція США обмежує можливість обрання президентом лише двома термінами.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю виданню The Atlantic, оприлюдненому 28 квітня.

У виданні попросили Трампа прокоментувати чутки про те, що він доручив Міністерству юстиції перевірити законність його балотування в 2028 році.

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Спершу президент США заперечив це, але згодом залишив відкритою цю можливість.

«Це було б великим порушенням, чи не так? Можливо, я просто намагаюся порушувати», — сказав він, сміючись.

При цьому Дональд Трамп двічі зауважив, що прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін, але запевнив, що не планує цього робити.

«Думаю, це було б дуже складно здійснити», — зізнався він.

Водночас в The Atlantic зауважили, що чинний президент США та його бізнес-партнери не нехтують нагодою заробити на можливості третього терміну, продаючи шапочки із написом «Трамп 2028».

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю президент Трамп заявив, що намагається запобігти Третій світовій війні.