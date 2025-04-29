У Конгресі США ініціювали імпічмент проти Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгресмен зі штату Мічіган від Демократичної партії у Палаті представників Сполучених Штатів Шрі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив у на своїй сторінці у мережі X.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп ігнорує Конституцію країни, а також суди і інші гілки влади.

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«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — йдеться у дописі.

Конгресмен заявив, що всього він подав 7 статей про імпічмент Трампу, якого звинуватив у різних серйозних порушеннях.

Раніше повідомлялося, що американський конгресмен Ел Грін пообіцяв найближчим часом подати на розгляд статті імпічменту проти Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що його прихильники постійно вимагають від нього балотуватися на третій термін, але визнав що це «буде складно зробити».