Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський конгресмен Ел Грін пообіцяв найближчим часом подати на розгляд статті імпічменту проти Дональда Трампа. На мітингу у столиці США політик відкрито заявив, що чинний президент «не заслуговує» бути на посаді, чим викликав схвальні реакції протестувальників.

Про це повідомляє The Hill.

«Нам потрібен Сенат, який цього разу винесе йому вирок. І я хочу, щоб ви знали: усім серцем, усім своїм серцем я розумію - він Голіаф. Так, він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Але, друзі мої, на кожного Голіафа знайдеться свій Давид», - сказав він.

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Конгресмен-демократ заявив, що протягом наступних 30 днів висуне статті імпічменту проти Дональда Трампа. Звертаючись до президента, він наголосив: «Цей Давид іде за вами, пане президенте».

Конгресмен Ел Грін, який вже два місяці тому пообіцяв висунути статті імпічменту проти Дональда Трампа, знову повторив, що Трамп «не заслуговує посади, яку обіймає».

«Вам не можна довірити свободу та справедливість для всіх. Вам не можна довірити керування народом. Я йду за вами. Я ваш Давид. Хай благословить вас Бог», - сказав Грін.

Тим часом прессекретарка Білого дому Ліз Хʼюстон заявила виданню The Hill, що позиція Трампа чітка: він завжди захищатиме програми Social Security, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право.

Нагадаємо, президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.