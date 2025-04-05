Америка вибухнула масовими протестами проти Трампа: відео

Протетс проти Трампа у Вашингтоні / © Associated Press

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У суботу, 5 квітня, у Сполучених Штатах розпочалися масові протести проти політики президента США Дональда Трампа. Люди вийшли на вулиці у Вашингтоні, столицях штатів та у Флориді, де зараз перебуває американський президент.

На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що серед учасників протесту присутні люди з українськими прапорами.

Як повідомляє The Guardian, протестну акцію під назвою «Руки геть» організувала група MoveOn разом із десятками інших прогресивних трудових, екологічних та правозахисних організацій.

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Організатори очікували, що учасниками протесту стануть понад 500 000 людей.

Деякі протестувальники висловили надію, що ця подія — перша масова демонстрація у Вашингтоні після вступу Трампа на посаду — стане прикладом, який надихне інших виступити проти політики чинного господаря Білого дому.

«Це загальнонаціональна мобілізація, щоб зупинити найбільш нахабне захоплення влади в сучасній історії», — йдеться на сайті протесту.

Організатори акції протесту звинувачують радника Білого дому та керівника DOGE мільярдера Ілона Маска в організації «тотального нападу на наш уряд, нашу економіку та наші основні права, дозволені Конгресом».

«Вони хочуть розділити Америку на частини — закриваючи офіси соціального забезпечення, звільняючи основних працівників, скасовуючи захист прав споживачів — і все це, щоб фінансувати свою податкову аферу мільярдерів. Вони передають наші податкові долари, наші державні послуги та нашу демократію надбагатим. Якщо ми не поборемося зараз, не залишиться нічого, що можна рятувати», — заявляють організатори протесту.

Протести відбулися після того, як цього тижня фондовий ринок різко впав після оголошення Трампом 1 квітня мит. Незважаючи на економічні наслідки, Трамп заявив у п’ятницю, що не змінить своєї політики.

Згідно з опитуванням Reuters, рейтинг підтримки Трампа цього тижня впав до 43%, що є найнижчим показником з моменту його вступу на посаду.

Дата публікації 21:34, 05.04.25 Кількість переглядів 7 У США тисячі людей протестують проти Трампа

Нагадаємо, на тлі турбулентності на американських та світових ринках, спричиненої масштабним підвищенням мит, Дональд Трамп висловив упевненість у правильності своїх дій.