Трамп заявив про першу перемогу в торговельній війні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що В’єтнам готовий повністю скасувати свої мита для американських товарів, щоб уникнути запровадження нових підвищених тарифів, які оголосив господар Білого дому для цієї країни Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на повідомлення Трампа в його соцмережі Truth Social, яке він опублікував у п’ятницю, 4 квітня.

Американський президент повідомив, що сьогодні у телефонній розмові в’єтнамський лідер То Лам сказав йому, що «В’єтнам хоче знизити свої тарифи до нуля, якщо вони зможуть укласти угоду зі США».

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Раніше В’єтнам попросив адміністрацію Трампа призупинити заплановані 46-відсоткові мита на в’єтнамські продукти на термін до трьох місяців, щоб уможливити переговори.

У заяві про розмову з Трампом уряд В’єтнаму підтвердив, що готовий вести переговори про зниження мит на імпорт із США до нуля, і пропонує, щоб США застосували таку ж ставку податку до в’єтнамських товарів. В’єтнам також готовий імпортувати більше зі США та заохочувати подальші інвестиції США у В’єтнамі.

Обидва лідери обговорять угоду щодо «конкретизації» цих зобов’язань, і Дональд Трамп прийняв запрошення Лама незабаром відвідати В’єтнам.

«Я подякував йому [генсекe компартії В’єтнаму То Ламу] від імені нашої країни і сказав, що з нетерпінням чекаю зустрічі в найближчому майбутньому», — йдеться у дописі американського президента в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі не менше 10% майже на всі товари, що імпортуються до США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.