Дональд Трамп розв’язав світову торговельну війну / © ТСН.ua

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Ризик рецесії в США та у всьому світі цього року зріс до 60% через нові тарифи, які запровадив президент Дональд Трамп.

Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані брокерської компанії Wall Street JP Morgan.

У звіті фінансових аналітиків йдеться про те, що ефект від цього підвищення тарифів, ймовірно, посилиться через відплату, падіння ділових настроїв у США та збої в ланцюжках постачань.

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Інші брокерські компанії Волл-стрит, зокрема Barclays і Deutsche Bank, також попередили, що економіка США зіткнеться з більш високим ризиком скочування в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться чинними.

Агентство Reuters також повідомляє про найбільший за останні роки обвал американських, британських, європейських та російських акцій.

Європейський біржовий показник STOXX 600 впав на 10% порівняно з 3 березня.

Ф’ючерси на S&P 500 знизилися в ціні ще на 1,24%, NASDAQ 100 — на 1,22%, а Dow — на 1,41%.

Ціна нафти Brent зараз нижче $65 за барель, сягнувши мінімуму від 2021 року, від чого страждає і Російська Федерація. Російська нафта Urals впала нижче за $59 за барель (в бюджеті РФ вона закладена в $70 за барель).

500 найбагатших людей світу втратили $208 млрд. Лише засновник Facebook Марк Цукерберг втратив $17,9 млрд.

Нагадаємо, на тлі турбулентності на американських та світових ринках, спричиненої масштабним підвищенням мит, Дональд Трамп висловив упевненість у правильності своїх дій.