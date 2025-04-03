"Операцію завершено": Трамп прокоментував запровадження тарифів

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

На тлі турбулентності на американських та світових ринках, спричиненої масштабним підвищенням мит, Дональд Трамп висловив упевненість у правильності своїх дій.

У повідомленні на платформі Truth Social президент заявив , що запроваджені тарифи вже приносять ефект.

© Скріншот

"Операція завершена! Хворий живий, одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!"

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі не менше 10% майже на всі товари, що імпортуються в США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.