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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Операцію завершено": Трамп прокоментував запровадження тарифів

Президент США заявив, що запроваджені тарифи вже приносять ефект.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
"Операцію завершено": Трамп прокоментував запровадження тарифів

Дональд Трамп / © Associated Press

На тлі турбулентності на американських та світових ринках, спричиненої масштабним підвищенням мит, Дональд Трамп висловив упевненість у правильності своїх дій.

У повідомленні на платформі Truth Social президент заявив , що запроваджені тарифи вже приносять ефект.

/ © Скріншот

© Скріншот

"Операція завершена! Хворий живий, одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі не менше 10% майже на всі товари, що імпортуються в США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.

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