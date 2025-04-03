Дональд Трамп. / © Associated Press

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Серед країн, на які президент США Дональд Трамп оголосив нові масштабні мита, не виявилося Росії — і це рішення викликало шквал критики з боку політиків, експертів і громадськості.

Чому Росію не внесли до списку нових мит США, пояснює Newsweek.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснила, що Росія не була включена до нового списку мит, оскільки санкції, запроваджені після вторгнення в Україну, “виключили будь-яку значущу торгівлю” між країнами. Утім, вона додала, що Москва все ще може зіткнутися з додатковими санкціями.

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Попри це, США досі мають більший товарообіг із Росією, ніж, наприклад, із Маврикієм або Брунеєм — державами, які потрапили під нові мита. Ба більше, 10-відсоткові тарифи поширюються навіть на Україну, яка перебуває у стані війни.

Відсутність Росії у переліку обурила багатьох. Антитрампівська організація Lincoln Project написала в соцмережах: “Росія ніде не згадана у списку тарифів Трампа. Тепер ви зрозуміли?”

Колишній лідер демократичної більшості в законодавчій асамблеї округу Саффолк Джон Купер теж поставив публічне запитання: “Чому Росія — чи не єдина країна, яка звільнена від мит Трампа?”

Колишній посол США в РФ Майкл Макфол назвав ситуацію “обурливою” та висловив сподівання, що американці отримають пояснення.

У Конгресі просувають закон про 500% мита

На тлі зростаючого тиску на Москву через гальмування мирних переговорів, у Конгресі США 50 сенаторів представили двопартійний законопроєкт, який передбачає:

запровадження 500% мит на імпорт з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси;

застосування первинних і вторинних санкцій проти суб’єктів, які підтримують російську агресію;

додаткові економічні важелі для примусу Путіна до переговорів.

Енергетичний аналітик Томас О’Доннелл вважає, що такі заходи можуть істотно вдарити по Росії, але залишається відкритим питання щодо умов їх застосування.

“Це виглядає як прихильність до Путіна”

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив: “Ми не торгуємо з Росією та Білоруссю через санкції”. Але критики не вважають таке пояснення достатнім.

Колишній конгресмен Адам Кінзінгер саркастично прокоментував у X (Twitter): “Жодних мит для Росії. Хм-м”.

Тим часом стратег компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш сказав: “Це просто підкреслює, що Трамп відчайдушно хоче сподобатися Путіну. Це виглядає дивно на багатьох рівнях”.

США застерегли країни, на які вже поширено нові мита, не відповідати зустрічними заходами, інакше це може призвести до ескалації торговельної війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.