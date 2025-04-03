Дональд Трамп. / © Associated Press

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Среди стран, на которые президент США Дональд Трамп объявил новые масштабные пошлины, не оказалось России, и это решение вызвало шквал критики со стороны политиков, экспертов и общественности.

Почему Россию не внесли в список новых пошлин США, объясняет Newsweek.

Прес-ссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Россия не была включена в новый список пошлин, поскольку санкции, введенные после вторжения в Украину, “исключили какую-либо значимую торговлю” между странами. Однако она добавила, что Москва все еще может столкнуться с дополнительными санкциями.

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Несмотря на это, США до сих пор имеют больший товарооборот с Россией, чем, например, с Маврикием или Брунеем — попавшими под новые пошлины государствами. Более того, 10-процентные тарифы распространяются даже на Украину, которая находится в состоянии войны.

Отсутствие России в перечне возмутило многих. Антитрамповская организация Lincoln Project написала в соцсетях: “Россия нигде не упомянута в списке тарифов Трампа. Теперь вы поняли?”

Бывший лидер демократического большинства в законодательной ассамблее округа Саффолк Джон Купер тоже задал публичный вопрос: “Почему Россия — не единственная ли страна, которая освобождена от пошлин Трампа?”

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал ситуацию “возмутительной” и выразил надежду, что американцы получат объяснения.

В Конгрессе продвигают закон о 500% пошлинах

На фоне растущего давления на Москву из-за торможения мирных переговоров в Конгрессе США 50 сенаторов представили двухпартийный законопроект, предусматривающий:

введение 500% пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы;

применение первичных и вторичных санкций против субъектов, поддерживающих российскую агрессию;

дополнительные экономические рычаги для принуждения Путина к переговорам.

Энергетический аналитик Томас О’Доннелл считает, что такие меры могут существенно ударить по России, но остается открытым вопрос об условиях их применения.

“Это выглядит как приверженность Путину”

Министр финансов США Скотт Бессент отметил: “Мы не торгуем с Россией и Беларусью из-за санкций”. Но критики не считают такое объяснение достаточным.

Бывший конгрессмен Адам Кинзингер саркастически прокомментировал в X (Twitter): “Никаких пошлин для России. Хм-м”.

Между тем, стратег компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш сказал: “Это просто подчеркивает, что Трамп отчаянно хочет понравиться Путину. Это выглядит странно на многих уровнях”.

США предостерегли страны, на которые уже распространены новые пошлины, не отвечать встречным мерам, иначе это может привести к эскалации торговой войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары. Новые тарифы вступят в силу 9 апреля.