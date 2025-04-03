Новые тарифы США от Трампа: реакция мира

Трамп объявляет тарифы и демонстрирует таблицу с указанными тарифами для стран / © Getty Images

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Фондовый рынок США завершил торги среди значительных понижений после указа президента Дональда Трампа о введении масштабных импортных тарифов. Инвесторы, ожидавшие смягчения торговой политики, отреагировали негативно, что привело к падению основных биржевых индексов.

Трамп объяснил эти меры необходимостью «восстановления баланса в мировой торговле» и достижения «долгосрочного процветания Америки». Впрочем, рынки восприняли их как угрозу глобальному экономическому росту.

Как сообщает Bloomberg, индекс S&P 500, отслеживаемый через крупнейший биржевой фонд SPY (с общими активами $577 млрд), после закрытия торгов потерял почти 2,5%, нивелировав дневной рост. Ранее в течение дня S&P 500 рос на 0,7%, индекс Nasdaq 100 поднимался на 0,7%, а Dow Jones прибавил 0,6%. Однако после заявления Трампа рынки резко изменили направление, завершив день в минусе.

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Фондовые рынки: беспокойство среди инвесторов

На фоне растущей неопределенности компании снизили объемы обратного выкупа акций — в марте было объявлено о выкупе всего на $39,1 млрд. Это самый низкий показатель с октября 2020 года и самый слабый мартовский результат с 2019-го.

Поскольку обратный выкуп является важным фактором поддержки рынка акций США, такой спад вызывает беспокойство.

Финансовые рынки: реакция доллара и облигаций

На долговом рынке растет спрос на облигации как на «тихую гавань». Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 4 базисных пункта до 4,21%. В то же время, в производных финансовых инструментах наблюдается увеличение ставок на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.

Доллар также отреагировал отрицательно — его курс снизился на 0,2%. Кроме того, инвесторы считают, что из-за новых пошлин экономика США может замедлиться, а значит, стоимость доллара упадет. Поэтому они продают доллары или открывают сделки, которые принесут им прибыль, если доллар подешевеет.

Реакция стран

ЕС готов принять ответные меры против тарифов Трампа и предупреждает, что мировая экономика «серьезно пострадает» от торгового шквала США, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь, — сказала она. — Сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом».

Китай, вторая по величине экономика мира, столкнувшись с новыми 34% пошлинами в дополнение к 20%, ранее Трампом, пообещал принять контрмеры. «Китай решительно выступает против этого и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов», — сообщило Министерство торговли Китая.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пошлины Трампа фундаментально изменят международную торговую систему и пообещал бороться с ними с помощью контрмер. «Мы собираемся бороться с этой пошлиной с помощью контрмер. Мы собираемся защитить наших работников», — заявил он.

Министр торговли и предпринимательства Великобритании Джонатан Рейнольдс сообщил, что страна продолжит добиваться заключения торгового соглашения с США, пишет The Telegraph.

«США — наш ближайший союзник, поэтому наш подход состоит в том, чтобы сохранять спокойствие и приверженность выполнению этого соглашения, которое, как мы надеемся, смягчит последствия того, о чем было объявлено сегодня», — заявил он, добавив, что у Лондона «есть целый ряд инструментов, и мы будем действовать».

«Никто не хочет торговой войны, и мы по-прежнему намерены заключить соглашение. Правительство сделает все необходимое для защиты национальных интересов Великобритании», — сказал Рейнольдс.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг критике новые тарифы США. «Жалею из-за пути, которым пошли США. Именно благодаря открытости мы слушаем музыку на Spotify и используем iPhone. Свободная торговля является основой успеха Запада», — заявил Кристерссон.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе считает, что больше всего от новых пошлин Трампа пострадают сами американцы.

«Они абсолютно необоснованны… Тарифы администрации не имеют под собой логики и противоречат основе партнерства наших двух государств. Это не поступок друга. Сегодняшнее решение усугубит неопределенность в мировой экономике и увеличит расходы для американских домохозяйств. Именно американский народ заплатит наибольшую цену за эти неоправданные тарифы», — отметил Альбанезе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал объявленные президентом США тарифы, коснувшиеся в частности Евросоюза.

Туск отметил, что «дружба означает партнерство».

«Партнерство означает действительно и по-настоящему взаимные тарифы. Необходимы надлежащие решения», — подчеркнул польский премьер.

Напомним, Трамп ввел новые пошлины против большинства стран мира. В частности, в этот список попали безлюдные острова Херд и «Макдональд, близ Антарктиды, где живут пингвины, тюлени и морские птицы. Отметим, в отношении Украины вводится отдельный тариф на импорт в размере 10%.