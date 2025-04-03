Когда Россия может напасть на ЕС: в блоке озвучили оценку

Президент России Владимир Путин и война против НАТО / © ТСН.ua

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По данным разведок, Россия в перспективе до пяти лет будет готова напасть на одну или несколько стран Евросоюза. На сегодняшний день страна-агрессор производит значительно больше вооружения, чем все страны НАТО вместе взятые.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, представляя «Белую книгу» ЕС «Готовность 2030», сообщает Укринформ.

Россия производит вооружение и боеприпасы в значительных масштабах. В течение трех месяцев страна способна производить больше оружия, чем все страны Альянса в течение года.

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Кубилюс со ссылкой на данные западных разведок подчеркнул, что Москва «готова бросить вызов пятой статьи договора о НАТО, и в течение пяти лет или меньше Россия может захотеть и будет готова атаковать одну или несколько стран ЕС«.

Еврокомиссар отметил — чтобы предотвратить войну, «мы должны достичь такого состояния готовности, которое сдержит Путина».

В этом контексте чиновник напомнил, что две недели назад Еврокомиссия представила свои инициативы о существенном увеличении расходов на оборону в рамках «Белой книги» «Готовность 2030».

Защищая Украину, Европа защищает себя

Кубилюс также акцентировал, что «защищая Украину, Европа защищает тем самым себя». Еврокомиссар сообщил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины ЕС поддержал Киев только военной помощью на 50 млрд евро.

«Это много, но ежегодно это менее 0,1% нашего ВВП. Мы можем и должны сделать больше», — подчеркнул чиновник.

«Белая книга» посылает очень четкий и сильный сигнал, что безопасность Украины и безопасность Евросоюза — одно и то же. Оборона Украины является неотъемлемой частью обороны Европы, а европейская оборона является неотъемлемой частью обороны Украины», — добавил Кубилюс.

По его словам, «Белой книге» четко указано, что ЕС должен усилить военную поддержку Украины. Необходима также интеграция украинского оборонного промышленного комплекса в ЕС. Еврокомиссар объяснил, что это принесет пользу европейской промышленности и государствам-членам, ведь Украина производит современное оружие по более низким ценам, и у нее можно многому научиться.

«Украинская оборонная промышленность молода и динамична, она проверена на поле боя. Украина является лидером в инновациях, если речь идет об искусственном интеллекте и беспилотных системах», — добавил Кубилюс.

Напомним, ранее Bild со ссылкой на немецкую разведку сообщило, что российские власти, очевидно, готовятся к широкомасштабной конвенционной войне против НАТО. РФ может быть готова к этому к концу десятилетия — то есть уже через пять лет.