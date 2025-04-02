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Россия может готовить новую войну: в Польше назвали признаки
Опасения по поводу российской агрессии есть не только в странах Балтии, но и в соседних с Россией странах Азии.
Недавно объявленный в России массовый призыв срочников может означать, что в Кремле готовятся к новой войне.
Такую возможность допустил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире RMF FM.
«К этому нужно быть готовым», — подчеркнул он.
При этом глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что нападение России на страны НАТО было бы безумием, но, по его словам, нападение на Украину тоже было безумием.
В то же время он отметил, что Путин атакует более слабые страны и опасения по поводу российской агрессии есть не только в странах Балтии, но и в соседних с Россией странах Азии.
«Мои коллеги были в Центральной Азии в последние дни, и я уверяю вас, что в Казахстане и других местах у них также есть причины для беспокойства», — сообщил Радослав Сикорский.
Глава польского МИД добавил, что Польша и страны Балтии уже стали объектами гибридной войны, проводимой Кремлем.
«Наши службы с этим борются. Дипломатия реагирует, и государство и нация должны подготовиться к сдерживанию Путина, если он полностью сойдет с ума и атакует НАТО», — уточнил Сикорский.
Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что угроза российской агрессии будет существовать до тех пор, пока хозяином Кремля остается Владимир Путин или пока в России не закончатся человеческие и материальные ресурсы.