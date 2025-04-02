Росія може готувати нову війну: у Польщі назвали ознаки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Нещодавно оголошений у Росії масовий призов строковиків може означати, що у Кремлі готуються до нової війни.

Таку можливість припустив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі RMF FM.

«До цього треба бути готовим», — наголосив він.

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При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства зазначив, що напад Росії на країни НАТО був би божевіллям, але, за його словами, напад на Україну теж був божевіллям.

Водночас він зазначив, що Путін атакує слабші країни і побоювання щодо російської агресії є не лише в країнах Балтії, а й у сусідніх з Росією країнах Азії.

«Мої колеги були в Центральній Азії в останні дні, і я запевняю вас, що в Казахстані та інших місцях у них також є причини для занепокоєння», — повідомив Радослав Сікорський.

Очільник польського МЗС додав, що Польща та країни Балтії вже стали об’єктами гібридної війни, яку проводить Кремль.

«Наші служби з цим борються. Дипломатія реагує, і держава і нація повинні підготуватися до стримування Путіна, якщо він повністю збожеволіє і атакує НАТО», — уточнив Сікорський.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза російської агресії існуватиме до того часу, поки господарем Кремля залишається Володимир Путін або поки в Росії не вичерпаються людські та матеріальні ресурси.