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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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3669
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Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату

В росіян є резерви, які вже понад місяць проходять підготовку.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © ТСН.ua

Російська армія готуються до наступу вже у квітні. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах.

Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.

“Російська Федерація, попередньо, на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які перебувають зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви. Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій”, - розповів військовий.

За його словами, бійці 3-ї ОШБр готуються до “вже більш великого наступу з боку росіян”. Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про причину війни в Україні. Президент США вважає, що вступ до НАТО для України - питання дуже віддаленої перспективи.

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