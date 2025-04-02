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- Війна
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Росія готує новий наступ: у Третій штурмовій назвали дату
В росіян є резерви, які вже понад місяць проходять підготовку.
Російська армія готуються до наступу вже у квітні. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах.
Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.
“Російська Федерація, попередньо, на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які перебувають зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви. Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій”, - розповів військовий.
За його словами, бійці 3-ї ОШБр готуються до “вже більш великого наступу з боку росіян”. Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про причину війни в Україні. Президент США вважає, що вступ до НАТО для України - питання дуже віддаленої перспективи.