В чем испечь паски, если нет формочек: быстрый лайфхак с фольгой

В чем испечь паски, если нет форм / © www.freepik.com/free-photo

В суматохе во время готовки к Пасхе достаточно легко забыть купить формы для выпечки пасок. Но бежать в магазин не надо, их можно легко сделать своими руками. Все, что вам нужно для этого, это банка и алюминиевая фольга. Рассказываем, ссылаясь на видео с ТікТок, как быстро сделать формы для пасок своими руками.

Как сделать формы для пасок из фольги / © Фото из открытых источников

Сначала нужно взять банку, можно также кастрюлю, большой стакан, рулон туалетной бумаги или другой предмет, который станет основанием для формы.

Отрежьте от рулона 2 куска алюминиевой фольги необходимого размера и сложите пополам. Однако необходимо следить, чтобы матовая сторона фольги была внутри.

Положите банку на фольгу и оберните ее по периметру и прижмите. Можно поставить банку или другую емкость вверх дном, чтобы было удобнее.

Затем снимите форму с банки, загните края, чтобы не торчали, тогда форма будет выглядеть аккуратно.

Чтобы паска не прилипла ко дну формы, можно использовать пергамент. Возьмите лист пергамента для выпечки и поставьте на него банку. Обведите дно емкости по периметру карандашом и вырежьте.

Положите этот кружок на дно формы и тщательно смажьте маслом. Это нужно сделать, чтобы избежать прилипания теста к стенкам и дну.

Следует помнить, что тесто нужно выкладывать так, чтобы оно занимало около 1/3 объема формы.