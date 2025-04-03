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В чем испечь паски, если нет формочек: быстрый лайфхак с фольгой
Если в канун праздника вы забыли приобрести формы для своих вкусненьких пасочек, не стоит переживать, ведь их можно сделать собственноручно за несколько минут.
В суматохе во время готовки к Пасхе достаточно легко забыть купить формы для выпечки пасок. Но бежать в магазин не надо, их можно легко сделать своими руками. Все, что вам нужно для этого, это банка и алюминиевая фольга. Рассказываем, ссылаясь на видео с ТікТок, как быстро сделать формы для пасок своими руками.
Как собственноручно сделать формы для пасок: полезный трюк с фольгой
Сначала нужно взять банку, можно также кастрюлю, большой стакан, рулон туалетной бумаги или другой предмет, который станет основанием для формы.
Отрежьте от рулона 2 куска алюминиевой фольги необходимого размера и сложите пополам. Однако необходимо следить, чтобы матовая сторона фольги была внутри.
Положите банку на фольгу и оберните ее по периметру и прижмите. Можно поставить банку или другую емкость вверх дном, чтобы было удобнее.
Затем снимите форму с банки, загните края, чтобы не торчали, тогда форма будет выглядеть аккуратно.
Чтобы паска не прилипла ко дну формы, можно использовать пергамент. Возьмите лист пергамента для выпечки и поставьте на него банку. Обведите дно емкости по периметру карандашом и вырежьте.
Положите этот кружок на дно формы и тщательно смажьте маслом. Это нужно сделать, чтобы избежать прилипания теста к стенкам и дну.
Следует помнить, что тесто нужно выкладывать так, чтобы оно занимало около 1/3 объема формы.
После того, как паски испекутся, формы можно легко разобрать и снять.