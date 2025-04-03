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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
29
Время на прочтение
2 мин

В чем испечь паски, если нет формочек: быстрый лайфхак с фольгой

Если в канун праздника вы забыли приобрести формы для своих вкусненьких пасочек, не стоит переживать, ведь их можно сделать собственноручно за несколько минут.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В чем испечь паски, если нет форм

В чем испечь паски, если нет форм / © www.freepik.com/free-photo

В суматохе во время готовки к Пасхе достаточно легко забыть купить формы для выпечки пасок. Но бежать в магазин не надо, их можно легко сделать своими руками. Все, что вам нужно для этого, это банка и алюминиевая фольга. Рассказываем, ссылаясь на видео с ТікТок, как быстро сделать формы для пасок своими руками.

Как собственноручно сделать формы для пасок: полезный трюк с фольгой

Как сделать формы для пасок из фольги / © Фото из открытых источников

Как сделать формы для пасок из фольги / © Фото из открытых источников

  1. Сначала нужно взять банку, можно также кастрюлю, большой стакан, рулон туалетной бумаги или другой предмет, который станет основанием для формы.

  2. Отрежьте от рулона 2 куска алюминиевой фольги необходимого размера и сложите пополам. Однако необходимо следить, чтобы матовая сторона фольги была внутри.

  3. Положите банку на фольгу и оберните ее по периметру и прижмите. Можно поставить банку или другую емкость вверх дном, чтобы было удобнее.

  4. Затем снимите форму с банки, загните края, чтобы не торчали, тогда форма будет выглядеть аккуратно.

  5. Чтобы паска не прилипла ко дну формы, можно использовать пергамент. Возьмите лист пергамента для выпечки и поставьте на него банку. Обведите дно емкости по периметру карандашом и вырежьте.

  6. Положите этот кружок на дно формы и тщательно смажьте маслом. Это нужно сделать, чтобы избежать прилипания теста к стенкам и дну.

  7. Следует помнить, что тесто нужно выкладывать так, чтобы оно занимало около 1/3 объема формы.

  8. После того, как паски испекутся, формы можно легко разобрать и снять.

Дата публикации
Количество просмотров
29
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