Как покрасить яйца куркумой на Пасху

Покраска яиц куркумой

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Покраска пасхальных яиц натуральными красителями приобретает все большую популярность. Один из самых простых способов придать яйцам яркий желтый оттенок — использование куркумы. Эта специя известна своей интенсивной пигментацией и широко применяется как природный краситель.

Подготовка яиц

Перед покраской яйца следует тщательно вымыть с помощью соды или щетки, чтобы удалить загрязнение и жир. После мытья их необходимо насухо вытереть салфеткой. Рекомендуется использовать яйца белого цвета, поскольку они лучше воспринимают краситель и обеспечивают более яркий оттенок.

Покраска яиц куркумой с уксусом:

Ингредиенты:

6 яиц,

3 столовые ложки куркумы,

1 столовая ложка уксуса,

1 столовая ложка соли,

2 литра воды.

Способ приготовления:

В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте куркуму, уксус и соль. Тщательно перемешайте. Положите в раствор подготовленные яйца. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите воду до кипения. После закипания варите яйца в течение 10-12 минут. После варки извлеките яйца и опустите их в холодную воду для охлаждения. Для придания скорлупе блеска слегка смажьте яйца растительным маслом.

Покраска яиц куркумой без уксуса

Ингредиенты:

6 яиц, ​

3 столовые ложки куркумы,

1 столовая ложка соли,

2 литра воды.

Способ приготовления :

Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте раствору остыть и процедите его через марлю или сито. В подготовленный отвар добавьте соль и положите яйца. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. После закипания варите яйца не более 12 минут. После варки охладите яйца в холодной воде.

Для более интенсивного желтого оттенка можно оставить яйца в теплом отваре куркумы на несколько часов или ночью. Однако следует учитывать, что длительное пребывание в растворе может привести к окраске белка.

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Добавление уксуса или лимонного сока способствует лучшему закреплению цвета на скорлупе.

Покраска яиц куркумой – это простой и экологичный способ придать праздничному столу яркости и оригинальности.