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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
90
Время на прочтение
2 мин

Как покрасить яйца куркумой на Пасху

Покраска яиц в желтый цвет куркумой

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Покраска яиц куркумой

Покраска яиц куркумой

Покраска пасхальных яиц натуральными красителями приобретает все большую популярность. Один из самых простых способов придать яйцам яркий желтый оттенок — использование куркумы. Эта специя известна своей интенсивной пигментацией и широко применяется как природный краситель.

Подготовка яиц

Перед покраской яйца следует тщательно вымыть с помощью соды или щетки, чтобы удалить загрязнение и жир. После мытья их необходимо насухо вытереть салфеткой. Рекомендуется использовать яйца белого цвета, поскольку они лучше воспринимают краситель и обеспечивают более яркий оттенок.

Покраска яиц куркумой с уксусом:

Ингредиенты:

  • 6 яиц,

  • 3 столовые ложки куркумы,

  • 1 столовая ложка уксуса,

  • 1 столовая ложка соли,

  • 2 литра воды.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте куркуму, уксус и соль. Тщательно перемешайте.

  2. Положите в раствор подготовленные яйца. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите воду до кипения.

  3. После закипания варите яйца в течение 10-12 минут.

  4. После варки извлеките яйца и опустите их в холодную воду для охлаждения.

  5. Для придания скорлупе блеска слегка смажьте яйца растительным маслом.

Покраска яиц куркумой без уксуса
Ингредиенты:

  • 6 яиц, ​

  • 3 столовые ложки куркумы,

  • 1 столовая ложка соли,

  • 2 литра воды.

Способ приготовления :

  1. Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте раствору остыть и процедите его через марлю или сито.

  2. В подготовленный отвар добавьте соль и положите яйца.

  3. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения.

  4. После закипания варите яйца не более 12 минут.

  5. После варки охладите яйца в холодной воде.

Для более интенсивного желтого оттенка можно оставить яйца в теплом отваре куркумы на несколько часов или ночью. Однако следует учитывать, что длительное пребывание в растворе может привести к окраске белка.

Добавление уксуса или лимонного сока способствует лучшему закреплению цвета на скорлупе.

Покраска яиц куркумой – это простой и экологичный способ придать праздничному столу яркости и оригинальности.

Дата публикации
Количество просмотров
90
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