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Как покрасить яйца куркумой на Пасху
Покраска яиц в желтый цвет куркумой
Покраска пасхальных яиц натуральными красителями приобретает все большую популярность. Один из самых простых способов придать яйцам яркий желтый оттенок — использование куркумы. Эта специя известна своей интенсивной пигментацией и широко применяется как природный краситель.
Подготовка яиц
Перед покраской яйца следует тщательно вымыть с помощью соды или щетки, чтобы удалить загрязнение и жир. После мытья их необходимо насухо вытереть салфеткой. Рекомендуется использовать яйца белого цвета, поскольку они лучше воспринимают краситель и обеспечивают более яркий оттенок.
Покраска яиц куркумой с уксусом:
Ингредиенты:
6 яиц,
3 столовые ложки куркумы,
1 столовая ложка уксуса,
1 столовая ложка соли,
2 литра воды.
Способ приготовления:
В кастрюлю налейте 2 литра воды, добавьте куркуму, уксус и соль. Тщательно перемешайте.
Положите в раствор подготовленные яйца. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите воду до кипения.
После закипания варите яйца в течение 10-12 минут.
После варки извлеките яйца и опустите их в холодную воду для охлаждения.
Для придания скорлупе блеска слегка смажьте яйца растительным маслом.
Покраска яиц куркумой без уксуса
Ингредиенты:
6 яиц,
3 столовые ложки куркумы,
1 столовая ложка соли,
2 литра воды.
Способ приготовления :
Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте раствору остыть и процедите его через марлю или сито.
В подготовленный отвар добавьте соль и положите яйца.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения.
После закипания варите яйца не более 12 минут.
После варки охладите яйца в холодной воде.
Для более интенсивного желтого оттенка можно оставить яйца в теплом отваре куркумы на несколько часов или ночью. Однако следует учитывать, что длительное пребывание в растворе может привести к окраске белка.
Добавление уксуса или лимонного сока способствует лучшему закреплению цвета на скорлупе.
Покраска яиц куркумой – это простой и экологичный способ придать праздничному столу яркости и оригинальности.