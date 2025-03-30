Як пофарбувати яйця куркумою на Великдень

Фарбування яєць куркумою

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Фарбування великодніх яєць натуральними барвниками набуває все більшої популярності. Один із найпростіших способів надати яйцям яскравого жовтого відтінку — використання куркуми. Ця спеція відома своєю інтенсивною пігментацією та широко застосовується як природний барвник.​

Підготовка яєць

Перед фарбуванням яйця слід ретельно вимити за допомогою соди або щітки, щоб видалити забруднення та жир. Після миття їх необхідно насухо витерти серветкою. Рекомендується використовувати яйця білого кольору, оскільки вони краще сприймають барвник і забезпечують більш яскравий відтінок.​

Фарбування яєць куркумою з оцтом:

Інгредієнти:

6 яєць,

3 столові ложки куркуми,

1 столова ложка оцту,

1 столова ложка солі,

2 літри води.​

Спосіб приготування:

У каструлю налийте 2 літри води, додайте куркуму, оцет і сіль. Ретельно перемішайте.​ Покладіть у розчин підготовлені яйця.​ Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть воду до кипіння.​ Після закипання варіть яйця протягом 10-12 хвилин.​ Після варіння вийміть яйця та опустіть їх у холодну воду для охолодження.​ Для надання шкаралупі блиску злегка змастіть яйця рослинною олією.​

Фарбування яєць куркумою без оцту

Інгредієнти:

6 яєць, ​

3 столові ложки куркуми,

1 столова ложка солі,

2 літри води.​

Спосіб приготування:

Залийте куркуму 2 літрами окропу, дайте розчину охолонути та процідіть його через марлю або сито.​ У підготовлений відвар додайте сіль і покладіть яйця.​ Поставте каструлю на повільний вогонь і доведіть до кипіння.​ Після закипання варіть яйця не більше 12 хвилин.​ Після варіння охолодіть яйця в холодній воді.​

Для більш інтенсивного жовтого відтінку можна залишити яйця в теплому відварі куркуми на кілька годин або на ніч. Однак слід враховувати, що тривале перебування в розчині може призвести до забарвлення білка.​

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Додавання оцту або лимонного соку сприяє кращому закріпленню кольору на шкаралупі.​

Фарбування яєць куркумою — це простий і екологічний спосіб надати святковому столу яскравості та оригінальності.