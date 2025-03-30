Великдень 2025: чи очікуються додаткові вихідні

У 2025 році дата Великодня збігається для обох обрядів / © Credits

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Кожного року віряни відзначають Великдень, одне з найбільших релігійних свят. Цього року дата святкування Світлого Христового Воскресіння для християн східного та західного обрядів збігається — святкування відбудеться 20 квітня.

Про це пише ZN.UA.

20 квітня 2025 року — неділя, тож для християн східного та західного обрядів це буде вихідний день.

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Раніше наступний понеділок (21 квітня) після Великодня був би вихідним, однак через воєнний стан в Україні, що продовжений до 9 травня 2025 року, додаткових вихідних не буде.

Як зазначено в статті 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», тимчасово скасовується дія інших статей, що визначають святкові дні.

Водночас у приватних компаніях роботодавці мають право надати працівникам додатковий вихідний у понеділок після Великодня на свій розсуд.

На Великдень християни східного обряду мають дотримуватись посту. У цей час не можна їсти м’ясо, молочні продукти та пити алкоголь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 2025 року весь світ святкуватиме Великдень в один день. Таке буває доволі рідко.