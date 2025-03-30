- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 516
- Час на прочитання
- 1 хв
Великдень 2025: чи очікуються додаткові вихідні
Світле Христове Воскресіння в 2025 році святкують 20 квітня.
Кожного року віряни відзначають Великдень, одне з найбільших релігійних свят. Цього року дата святкування Світлого Христового Воскресіння для християн східного та західного обрядів збігається — святкування відбудеться 20 квітня.
Про це пише ZN.UA.
20 квітня 2025 року — неділя, тож для християн східного та західного обрядів це буде вихідний день.
Раніше наступний понеділок (21 квітня) після Великодня був би вихідним, однак через воєнний стан в Україні, що продовжений до 9 травня 2025 року, додаткових вихідних не буде.
Як зазначено в статті 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», тимчасово скасовується дія інших статей, що визначають святкові дні.
Водночас у приватних компаніях роботодавці мають право надати працівникам додатковий вихідний у понеділок після Великодня на свій розсуд.
На Великдень християни східного обряду мають дотримуватись посту. У цей час не можна їсти м’ясо, молочні продукти та пити алкоголь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, 2025 року весь світ святкуватиме Великдень в один день. Таке буває доволі рідко.