Пасха 2025: ожидаются ли дополнительные выходные

В 2025 году дата Пасхи совпадает для обоих обрядов / © Credits

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Каждый год верующие отмечают Пасху , один из самых больших религиозных праздников. В этом году дата празднования Светлого Христова Воскресения для христиан восточного и западного обрядов совпадает - празднование состоится 20 апреля.

Об этом пишет ZN.UA.

20 апреля 2025 - воскресенье, поэтому для христиан восточного и западного обрядов это будет выходной день.

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Ранее следующий понедельник (21 апреля) после Пасхи был бы выходным, однако из-за военного положения в Украине, которое продлено до 9 мая 2025 года, дополнительных выходных не будет.

Как отмечено в статье 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», временно отменяется действие других статей, определяющих праздничные дни.

В то же время в частных компаниях работодатели имеют право предоставить работникам дополнительный выходной в понедельник после Пасхи по своему усмотрению.

На Пасху христиане восточного обряда должны соблюдать пост. В настоящее время нельзя есть мясо, молочные продукты и пить алкоголь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2025 году весь мир будет праздновать Пасху в один день . Такое бывает достаточно редко.