Россияне гонят на фронт подержанные грузовики - "ГАЗ-69" в бою

ГАЗ-69 / © Википедия

Реклама

Россия вынуждена использовать на фронте грузовики «ГАЗ-69» из-за значительных потерь техники.

Об этом пишет издание Forbes.

«Эти внедорожники, разработанные в конце 1940-х годов и выпущенные с конвейера 1952 года, теперь возвращаются на поле боя, хотя последний экземпляр был собран еще в 1972 году», — отмечают журналисты.

Реклама

Появление старых внедорожников свидетельствует о демеханизации российской армии. За время войны потери бронетехники и других тяжелых транспортных средств в России превысили 20 000 единиц. Для сравнения, вся британская армия имеет около 18000 транспортных средств.

По данным недавнего исследования, около 70% потерь техники России составляют бронированные грузовики и гражданские транспортные средства: фургоны, грузовики, легковые автомобили и даже гольф-кары. Поэтому спрос на еще менее подходящий транспорт — электросамокаты, лошади и ослы — растет.

Ранее сообщалось, что российские военные публично жалуются, что из-за высокой активности украинских беспилотников в прифронтовой зоне образовалась серая зона в несколько километров, куда не могут безопасно заехать даже бронемашины. В таких условиях оккупантам приходится вручную переносить грузы или привлекать ислов.