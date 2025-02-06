Россияне используют ослов и лошадей на фронте: что за этим стоит

Решение врага использовать вьючное животное в современных боевых условиях выглядит крайне нестандартным. Однако логика в этом все-таки есть.

Российские оккупанты все чаще используют ослов и лошадей для транспортировки грузов на передовую, что вызвало немало дискуссий как среди самих захватчиков, так и в украинском инфопространстве. Некоторые наблюдатели предполагают, что это может быть результатом массовых потерь бронетехники и транспортных средств, уничтоженных в боях с украинскими силами.

Однако ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд, пишут эксперты Defense Express.

По открытым данным, еще до полномасштабного вторжения, вьючные животные официально использовались в не менее двух подразделениях российской армии. Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде Центрального военного округа и 34-й горной мотострелковой бригаде Южного военного округа. В первой использовали лошадей монгольской породы, во второй – карачаевскую. Обе бригады использовали их для логистики в горных условиях.

Более того, российские военные еще до войны проводили учения по использованию такого "вьючного транспорта", а их пропагандисты даже заявляли, что специальное конное подразделение находится в Рязанском училище воздушно-десантных войск.

Впрочем, война в Украине происходит вовсе не в монгольских степях или в кавказских горах, поэтому решение врага использовать вьючных животных в современных боевых условиях выглядит крайне нестандартным. Однако логика в этом все-таки есть.

Ослы в армии России.

Российские военные публично жалуются, что из-за высокой активности украинских беспилотников в прифронтовой зоне образовалась серая зона в несколько километров, куда не могут безопасно заехать даже бронемашины. В таких условиях оккупантам приходится вручную переносить грузы или привлекать вьючных животных.

Русские используют ишаков на фронте.

С военной точки зрения использование лошадей и ослов для транспортировки боеприпасов или продовольствия может показаться определенным компромиссом. Однако, насколько эта практика окажется эффективной и долговременной – большой вопрос.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под Покровском россияне там потеряли 7 тысяч человек безвозвратно и 15 тысяч в общей сложности. Это с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, во второй чеченской войне россияне потеряли 6 тысяч погибших.