Росіяни використовують віслюків і коней на фронті: що за цим стоїть

Рішення ворога використовувати в’ючних тварин у сучасних бойових умовах виглядає вкрай нестандартним. Однак логіка у цьому все ж є.

Російські окупанти дедалі частіше використовують віслюків і коней для транспортування вантажів на передову, що викликало чимало дискусій як серед самих загарбників, так і в українському інфопросторі. Деякі спостерігачі припускають, що це може бути наслідком масових втрат бронетехніки та транспортних засобів, знищених у боях з українськими силами.

Проте ситуація є складнішою, ніж здається на перший погляд, пишуть експерти Defense Express.

За відкритими даними, ще до повномасштабного вторгнення, в’ючні тварини офіційно використовувалися у щонайменше двох підрозділах російської армії. Йдеться про 55-ту мотострілецьку бригаду Центрального військового округу та 34-ту гірську мотострілецьку бригаду Південного військового округу. У першій використовували коней монгольської породи, у другій – карачаєвської. Обидві бригади застосовували їх для логістики у гірських умовах.

Ба більше, російські військові ще до війни проводили навчання з використання такого "в’ючного транспорту", а їхні пропагандисти навіть заявляли, що спеціальний кінний підрозділ є у Рязанському училищі повітряно-десантних військ.

Втім, війна в Україні відбувається зовсім не в монгольських степах чи кавказьких горах, тому рішення ворога використовувати в’ючних тварин у сучасних бойових умовах виглядає вкрай нестандартним. Однак логіка у цьому все ж є.

Віслюки в армії Росії.

Російські військові публічно скаржаться, що через високу активність українських безпілотників у прифронтовій зоні утворилася “сіра зона” в кілька кілометрів, куди не можуть безпечно заїхати навіть бронемашини. У таких умовах окупантам доводиться вручну переносити вантажі або залучати в’ючних тварин.

Росіяни використовують віслюків на фронті.

З військової точки зору, використання коней та віслюків для транспортування боєприпасів чи продовольства може здатися певним компромісом. Однак наскільки ця практика виявиться ефективною та довготривалою – велике питання.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під Покровськом росіяни там втратили 7 тисяч осіб безповоротно і 15 тисяч загалом. Це з пораненими, зниклими безвісти і так далі. Для порівняння, у Другій чеченській війні росіяни втратили 6 тисяч загиблих.