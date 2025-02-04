Втрати Росії станом на 4 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 4 лютого ЗСУ знищили 842 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 842 930 (+1270) осіб,

танків ‒ 9938 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,

артилерійських систем – 22655 (+66) од,

РСЗВ – 1269 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,

спеціальна техніка ‒ 3733 (+2).

Як повідомляли аналітики ISW, Росія сповільнила наступ на фронті. У січні 2025 року російські загарбники зазнавали великих втрат на фронті в Україні, але темпи їх просування значно впали, порівняно з попереднім періодом.

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