Втрати Росії станом на 4 лютого: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку.
Станом на ранок 4 лютого ЗСУ знищили 842 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 842 930 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9938 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од,
- артилерійських систем – 22655 (+66) од,
- РСЗВ – 1269 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3733 (+2).
Як повідомляли аналітики ISW, Росія сповільнила наступ на фронті. У січні 2025 року російські загарбники зазнавали великих втрат на фронті в Україні, але темпи їх просування значно впали, порівняно з попереднім періодом.
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