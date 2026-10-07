Кривавий удар росіян по Кременчуку: кількість постраждалих різко зросла

Наслідки обстрілу Кременчука 7 жовтня / © Полтавська обласна державна адміністрація

Реклама

Кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Кременчук Полтавської області зросла до 41 людини. Двоє людей загинули.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Реклама

«Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до 41 людини. Двоє людей загинули», — повідомив він.

Реклама

Що відомо про атаку на Кременчук

У середу, 7 жовтня, Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Полтавщину. У Кременчуці сталося влучання у житловому районі.

Повітряна тривога у Кременчуцькому районі тривала від 03:09 до 07:05. Повітряні сили попереджали про рух балістичних і крилатих ракет у напрямку міста.

Внаслідок удару пошкоджено групу багатоповерхових житлових будинків, а також приватні оселі. У будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи, понівечено автомобілі.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

«Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі», — повідомив мер.

Масована атака РФ на Україну 7 жовтня

Нагадаємо, вночі та вранці 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися кілька регіонів, зокрема Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

За даними Повітряних сил, російські війська атакували протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними «Іскандер-М», С-400 і KN-23, а також 48 крилатими ракетами Х-101, «Іскандер-К» і «Калібр».

Крім того, РФ запустила 130 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів-імітаторів «Пародія». 46 із них були реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 повітряну ціль.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів