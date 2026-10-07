Салат із броколі без майонезу: простий рецепт

Багато хто вважає, що розморожене м’ясо в жодному разі не можна знову класти до морозильної камери. Насправді це не зовсім так. Повторно заморожувати м’ясо можна, однак лише за певних умов. Вирішальне значення має те, як саме продукт розморожувався.