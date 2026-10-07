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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3598
Час на прочитання
1 хв

Салат із броколі без майонезу: простий рецепт

Легкий та хрусткий — цей салат із броколі може стати вдалою альтернативою звичним стравам із майонезною заправкою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
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Салат з броколі без майонезу tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Салат з броколі без майонезу tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

На сторінці A.n.u.t.k.a розповіли, як приготувати простий салат із броколі, яйцями, сиром і кукурудзою. Замість майонезу тут використовується натуральний йогурт, а часник і зелень додають страві яскравого смаку.

Інгредієнти

броколі
яйця
4 шт.
цибуля
1 шт.
сир
100 г
зелень
консервована кукурудза
0,5 банки
несолодкий йогурт
4–5 ст. л
часник
2 зубчики
сіль
перець
Салат з броколі без майонезу tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Салат з броколі без майонезу tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Приготування

  1. Броколі розділіть на невеликі суцвіття.

  2. Закип’ятіть воду, посоліть її та опустіть у неї капусту.

  3. Накрийте каструлю кришкою та варіть броколі не довше 2 хв, адже цього достатньо, щоб суцвіття залишилися злегка хрусткими.

  4. Після цього злийте гарячу воду та промийте броколі холодною.

  5. Яйця відваріть круто та охолодіть.

  6. Далі наріжте цибулю, сир і зелень, а часник пропустіть через прес.

  7. Перекладіть усі інгредієнти у миску, додайте кукурудзу, заправте йогуртом, посоліть і поперчіть.

  8. Ретельно перемішайте та свіжий салат готовий до подавання.

Такий салат готується швидко, має простий склад і не потребує важкої майонезної заправки. Його можна подати як легку самостійну страву чи як гарнір до основної.

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