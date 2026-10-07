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Салат із броколі без майонезу: простий рецепт
Легкий та хрусткий — цей салат із броколі може стати вдалою альтернативою звичним стравам із майонезною заправкою.
На сторінці A.n.u.t.k.a розповіли, як приготувати простий салат із броколі, яйцями, сиром і кукурудзою. Замість майонезу тут використовується натуральний йогурт, а часник і зелень додають страві яскравого смаку.
Інгредієнти
- броколі
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- яйця
- 4 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- сир
- 100 г
- зелень
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- консервована кукурудза
- 0,5 банки
- несолодкий йогурт
- 4–5 ст. л
- часник
- 2 зубчики
- сіль
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- перець
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Приготування
Броколі розділіть на невеликі суцвіття.
Закип’ятіть воду, посоліть її та опустіть у неї капусту.
Накрийте каструлю кришкою та варіть броколі не довше 2 хв, адже цього достатньо, щоб суцвіття залишилися злегка хрусткими.
Після цього злийте гарячу воду та промийте броколі холодною.
Яйця відваріть круто та охолодіть.
Далі наріжте цибулю, сир і зелень, а часник пропустіть через прес.
Перекладіть усі інгредієнти у миску, додайте кукурудзу, заправте йогуртом, посоліть і поперчіть.
Ретельно перемішайте та свіжий салат готовий до подавання.
Такий салат готується швидко, має простий склад і не потребує важкої майонезної заправки. Його можна подати як легку самостійну страву чи як гарнір до основної.