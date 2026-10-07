Наймасштабніші руйнування від початку війни: РФ вдарила по житловому району міста, загинули люди (оновлено)

Атака на Кременчук. Фото: Полтавська ОВА.

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У середу, 7 жовтня, армія РФ масовано атакувала дронами і ракетами Кременчук на Полтавщині. Стався «приліт» у житловому районі міста. Щонайменше дві людини загинули.

Що відомо про російський удар по Кременчуку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Кременчуцькому районі тривога тривала від 03:09 до 07:05. Повітряні сили попереджали про балістичні та крилаті ракети у напрямку Кременчука. Місто сколихнули сильні вибухи.

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Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що Полтавщина опинилася під масованою ракетно-дроновою атакою.

Атака на Кременчук — які наслідки

Зранку голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що під час масованої ракетної атаки сталось влучання по житловому масиву.

«Пошкоджено багатоквартирні будинки. Всі служби направлені на місце. Інформація щодо постраждалих уточняється», — повідомив чиновник.

Крім того, у Кременчуцькому районі російська армія атакувала одне з підприємств.

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Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зазнало одних із найбільш масштабних руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

«Внаслідок масованого комбінованого ворожого удару значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхових житлових будинків. Також пошкоджені приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та конструктивні елементи будівель, понівечені автомобілі», — повідомив мер.

Що відомо про жертв

Мер Віталій Малецький повідомив, що внаслідок удару по приватному житловому будинку на вулиці Хорольській загинула 72-річна жінка.

Згодом керівник ОВА додав, що кількість загиблих зросла до двох. Окрім того, щонайменше семеро осіб отримали поранення.

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Удар по Кременчуку — фото наслідків

Атака на Кременчук. / © Полтавська обласна державна адміністрація

Атака на Кременчук. / © Полтавська обласна державна адміністрація

Атака на Кременчук. / © Полтавська обласна державна адміністрація

Атака на Кременчук.

Атака на Кременчук.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Зокрема, зранку вибухи пролунали у Кременчуку. Крилаті ракети летіли у напрямку Прилук, Світловодська та Олександрії, а балістика — на Київ, область і Дніпро.

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