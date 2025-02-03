До України йде арктичне похолодання: прогноз на вівторок, 4 лютого

І вдень, і вночі температура повітря опуститься.

У вівторок, 4 лютого, в Україні очікується зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра у нічні години переважатимуть, хоча й невеликі, проте все ж "мінуси" - очікується 1-4 градуси морозу. Впродовж дня температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла", - зазначила вона.

Місцями в Україні випадатиме незначний сніг.

Погода у Києві 4 лютого

У Києві місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

"Надалі в Україні спостерігатиметься холодна погода, вночі -3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування - від 19 лютого є ймовірність посилення морозів", - додала вона.

Нагадаємо, синоптики обіцяють різку зміну погоди найближчими днями. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: