Вдарять морози: названо дату різкого похолодання в Україні

Синоптики здивували прогнозом погоди на перший тиждень останнього місяця зими.

Яких погодних сюрпризів чекати від лютого – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua

Температура почне знижуватися

Зміна погоди очікується в Україні вже цього тижня. З початком лютого температура почне знижуватись, а також періодично дощитиме. Часом опади будуть значними.

За прогнозами синоптиків, лютий 2025 року в Україні буде теплішим за середні багаторічні показники. Середня температура повітря очікується в межах від -3°C до +2°C, що на 1,5–2°C вище за норму. Найвищі температури прогнозуються на півдні країни, зокрема в Одеській області, Криму та Закарпатті, де середні показники можуть досягати +1…+4°C.

У більшості областей очікуються нічні морози до -3-8°C градусів. Вдень температура коливатиметься близько 0 градусів, але місцями можливі і мінусові показники.

У Києві у перші дні лютого прогнозують морози до -3°C. У середньому в столиці у лютому вдень прогнозують біля 3-5°C тепла. Вночі температура опускатиметься до -5°C.

Синоптикиня Наталка Птуха також прогнозує похолодання у перший тиждень лютого.

"Щодо першої декади лютого, перших днів, ми очікуємо на зниження температурних показників. Повернення до більш зимового характеру погоди. І морози очікуємо якраз у перші дні лютого", - написала вона.

У нічні години температура повітря в більшості областей України може коливатись у межах від 3 до 8 градусів морозу. Трішечки теплішими залишатимуться південь і південний схід.

Денні максимуми, згідно з інформацією Птухи, також можуть подекуди опускатись до мінусів. Але в цілому по Україні прогнозують близько 0 градусів. Також у перші дні лютого можливі невеликі опади через проходження атмосферних фронтів. Синоптик додала, що мокрий сніг імовірний, зокрема, на тлі зниження температури повітря.

"Якщо говорити про весь лютий, то, за прогнозами наших синоптиків і спеціалістів з "Українського гідрометеорологічного інституту", середньомісячна температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (це на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми)", - додала Птуха.

Проте від 4 до 10–11 лютого очікується встановлення області високого тиску над більшістю Європи, що призведе до відсутності опадів у цей період. Загалом, лютий 2025 року обіцяє бути з нестійкою погодою, періодичними опадами та незначними похолоданнями. Українцям варто готуватися до нестандартної зими, яка дедалі більше нагадує ранню весну.

Погода від Ігоря Кібальчича

Відомий синоптик Ігор Кібальчич також підкреслив, що з приходом лютого погода поступово почне змінюватися, і зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами.

Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого охопить більшу частину Європи, зниження температури відбудеться у багатьох країнах.

"Від 2 лютого, починаючи із західних та північних регіонів, відбуватиметься зниження температури повітря на 3 – 6 °С. У нічний час температура становитиме -4…+3°С, вдень -1…+6°С", - сказав він.

За його даними, у період від 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5…-12 °С, вдень до -5…+1 °С.

Найхолодніше буде у період від 8 до 10 лютого. Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг.

Інтенсивніші снігопади варто очікувати 6–7 лютого в центральних і південних областях.

Теплі зими

Як розповіла ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, зими як такої поки немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні також кілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.

"Такі зими стали у Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини, – говорить Наталія Голеня. – Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо до України з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці "мінуси" ми не дуже відчуємо", - уточнила вона.

Синоптикиня вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.

Раніше синоптики дали прогноз на лютий. Якою буде погода в останній місяць зими читайте у новині.

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