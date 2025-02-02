Зима лише на три дні: прогноз погоди на лютий 2025 року

Синоптики шокували прогнозом погоди на лютий в Україні.

Де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Як розповіла ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, зими як такої поки немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні. Також кілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.

"Такі зими стали в Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини. Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо до України з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці "мінуси" ми не дуже відчуємо", - пояснила синоптикиня.

За її даними, нічна температура від 1 до 6 лютого поступово знизиться до 5-8 градусів морозу, денна – до 0-5 градусів морозу.

"Надалі можливі коливання температури, та в цілому розрахунки за лютий дають нам додатні температурні аномалії. У другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим", - додала вона.

Синоптикиня вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.

"Кліматична характеристика лютого 2025 року така: середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо: це досить помітно як для зимового місяця", - зазначила синоптикиня.



Синоптикиня Наталка Птуха також зазначає, що температурні показники лютого в Україні будуть вищими за кліматичну норму, та й опадів буде менше за норму.

"Але очікуємо, що в плані опадів, то їх може бути менше за кліматичну норму. Тому що у нас, якщо дивитися на процеси, то там в перших числах ще можуть бути якісь, скажімо так, атмосферні фронти і, відповідно, опади. Хоч, знову ж таки, невеликі", - пояснила вона.

Водночас, починаючи від 4 лютого і практично до 10-11 числа, зазначила синоптикиня, утримуватиметься поле високого тиску практично по всій Європі, і опадів там не очікується.

А синоптикиня Наталка Діденко попередила про кілька етапів похолодання на початку лютого: "Від 1-2 лютого почне знижуватися температура повітря до невеликих мінусів, а від 7 лютого, ймовірно, похолоднішає ще на кілька градусів. Із 1-2 лютого до столиці прийде похолодання".

Погода на 2 лютого

Сьогодні у більшості центральних, південних і в східних областях йтимуть дощі. На Закарпатті й у Карпатах невеликий мокрий сніг. Вночі та вдень 2 лютого від 3° морозу до 3° тепла, на південному сході країни до 6° тепла. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 3-10 м/с.

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