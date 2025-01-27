Аномальна погода: синоптики шокували прогнозом на лютий

В Україну йде аномальна погода. Який прогноз зробили синоптики на лютий?

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими. За даними синоптиків, температура повітря буде вищою, ніж зазвичай.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За інформацією синоптиків, цьогорічний лютий буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 2° тепла, що на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми.

Сьогодні ж в Україні - справжня весняна погода. Тепло і сухо буде ще кілька днів. Лише в західних областях 29 січня синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, вночі в Карпатах з мокрим снігом та рвучким вітром. Температура повітря у східних областях та в Карпатах вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-8 тепла. На решті території вночі від 0 до 6 тепла, а вдень до плюс 10.

На заході та півдні країни завтра та післязавтра синоптики прогнозують аж до 15 вище нуля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 27 січня. ЕКСКЛЮЗИВ з ПЕРЕДОВОЇ! Диверсія в Балтійському морі

Нагадаємо, у Києві зафіксували перші температурні рекорди 2025 року.

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