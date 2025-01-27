Оце так погода: нові температурні рекорди здивують українців

Коли Україну накриє аномальне тепло та яким буде лютий – в ексклюзиві TSN.UA.

В Україні різко потеплішає! Синоптики прогнозують нові температурні рекорди. Коли Україну накриє аномальне тепло та яким буде лютий – в ексклюзиві TSN.UA.

Січень-2025 – рекордсмен

Найближчими днями в Україні завдяки антициклону очікується погода без істотних опадів та з високою як для січня температурою. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

“Січень 2025 впевнено прямує до весни. Наразі температурний фон становить 2°С тепла, що на 5°С вище за норму, і січень має всі шанси зайняти почесне перше місце серед найтепліших місяців”, – каже він.

Постригань пояснив, що причиною такої погоди є значна активізація Атлантики, яка постійно надсилає на континент тепле та вологе повітря, залишаючи арктичний холод далеко на півночі.

Наразі, за словами синоптика, увага британських метеорологів прикута до ситуації в Атлантиці. Зіткнення холодного повітря з Америки з теплими масами з Азорських островів призведе до швидкого формування та розвитку штормового циклону Eowin. Він приніс в Ірландію та Великобританію сильні опади та шквали швидкістю 50–60 м/с.

“За попередніми прогнозами, із понеділка, 27 січня, посилиться вплив східного антициклону, тому істотних опадів не очікується, а весняний режим погоди утримається”, – спрогнозував Постригань.

За прогнозом Укргідрометцентру у понеділок, 27 січня, переважно без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах вдень і в північно-східних областях місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 2-9° тепла, в Криму, в понеділок і на заході та південному заході країни 10-13°. Вітер переважно південний, 3-10 м/с.

Надалі, за прогнозом, в Україні потепліє ще на кілька градусів, запевняє синоптикиня Наталка Діденко.

"Початок тижня також буде дуже теплим, проте ще буде, звичайно, різна температурна траєкторія. Все ж і трохи січня ще попереду, і цілий лютий. Словом, середньоєвропейська зима триває. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли в південній частині та в західних областях ймовірно буде подекуди до +12+15 градусів!" – прогнозує вона.

Січневі проліски

Додамо, що в Україні посеред зими зацвіли проліски: у Мережі показали фото з Одеси та Хмельниччини.

Січневі проліски у Хмельницькому / Фото: із соцмереж

Проліски в Одесі наприкінці січня / Фото: із соцмереж

Чи буде лютий лютим?

Цікаво, що народна прикмета говорить: якщо в кінці січня спостерігається потепління, то зима може повернутися з морозами на початку лютого. Синоптики прогнозують, що середня температура місяця складе близько 0°C – і якщо грудень та січень був теплішим, ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C, запевняють синоптики.

На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною – +1... 2˚С градуси й вище, а на північному сході можуть бути незначні морози. Опади очікуються, але їх буде небагато.

А от синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що погода в Україні в лютому буде теплою. За його словами, погода в Україні в останній місяць зими здивує всіх. Синоптик запевняє, що в Україні буде рання весна.

За прогнозом Щедріна погода в лютому може нагадувати січень.

Тепла зима

Цьогорічна зима в Україні демонструє нехарактерні для цього сезону температурні показники. У деяких регіонах країни стовпчики термометрів піднялися до позначки +15°C, що є аномально високою температурою для зимового періоду.

Кліматолог Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні загалом. В Україні ці зміни відбуваються значно вищими темпами, ніж у глобальному масштабі.

На думку Віри Балабух, протягом року найбільше зростання температури характерне саме для зимового та літнього періодів. І ми це добре відчули протягом літа, коли спостерігалися тривалі хвилі спеки, а температура сягала 40°C. Відповідно, взимку температура також підвищується. Цьому сприяють декілька чинників.

Завдяки циркуляції атмосфери до нас частіше надходить тепле повітря з південних та субтропічних широт.

Підвищенню температури сприяє і теплий Атлантичний океан, океанічні води якого уже прогрілися майже до двох кілометрів через підвищення глобальної температури. Повітряні маси, які над ним формуються і переміщуються в Україну, значно тепліші.

Свій внесок у теплу зиму зробила й Антарктика. Потужний циклонічний вихор, який сформувався над Північним Льодовитим океаном, та потужні струминні течії відгородили нас, ніби стіною, від арктичного холоду. Підвищенню температури повітря сприяло і збільшення сонячної активності, запевняє кліматолог Віра Балабух.

Проте внесок усіх цих природних чинників у підвищення температури значно менший, ніж вплив діяльності людини, завдяки якій посилюється парниковий ефект. Концентрація парникових газів в атмосфері зараз найбільша за останні 800 тис. років.

Тож спільна дія усіх цих чинників і сприяє аномально теплій зимі в Україні.

А де зима?

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляло, що в Києві третій рік поспіль не фіксують кліматичної зими — це коли середньодобова температура повітря падає нижче 0°C і стабільно там тримається. Через це тварини, які впадають у зимову сплячку, через теплу погоду та відсутність "снігової ковдри" тепер мають проблеми зі сном, пояснювали у відомстві. Зокрема цьогоріч через теплу погоду в горах Буковини ведмеді відмовилися від зимової сплячки. Лісівники зафільмували одного із них, який грався у снігу копицею сіна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОЦЕ ПОГОДА! Нові температурні РЕКОРДИ!

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