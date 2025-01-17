До України прийде значне потепління: синоптикиня здивувала прогнозом на кінець січня

Наталка Діденко прогнозує 30 січня подекуди до +20°C, але зазначає, що прогноз попередній та потребує уточнення.

Погода в Україні наприкінці січня вразить аномальним теплом. Очікується, що температура повітря підвищиться до весняних та майже літніх +15...+20 градусів.

Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"30-го січня в Україні очікується до +10...+15, а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла!" – прогнозує вона.

За даними синоптикині, у Києві повітря, ймовірно, прогріється до +15 й тільки в східних областях стовпчики термометрів покажуть +5...+9 градусів.

Карта прогнозу температури повітря на 30 січня / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Однак, Діденко наголосила, що цей прогноз попередній та потребує уточнення.

Яка погода очікується вихідними

17-18 січня в Україні опадів не передбачається, проте прогнозується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

"Безпечно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під гіллястими деревами та білбордами", – радить синоптикиня.

Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+6 градусів.

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до штормових 15-18 метрів за секунду, без опадів, вдень +2+4 градуси.

Погода не перестає дивувати! Українців очікують погодні гойдалки!

Читайте також: