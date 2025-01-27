ЗСУ просуваються далі в Курській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили нещодавно незначно просунулися в Курській області на тлі продовження боїв на українському виступі 26 січня.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що г еолокаційні кадри за 26 січня, показують, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під Погребками.

Також 26 січня російські джерела стверджували, що українські сили невдало намагалися перетнути російсько-український міжнародний кордон у напрямку до Тьоткіно. Це - на захід від головного українського виступу в Курській області, а деякі мілблогери охарактеризували українську діяльність як розвідку.

Нагадаємо, західні чиновники заявляють про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії. Зокрема, загинуло близько 1000 солдатів КНДР.

Курська область. Карта ISW.

Читайте також:

"Прийшли корейці": житель села на Курщині розповів про свої "контакти" з солдатами КНДР