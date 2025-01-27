П'ять областей Росії атакували БпЛА: деталі

Мешканцям держави-агресорки знову було "тривожно".
У Росії повідомили про чергову атаку БпЛА. Невідомі дрони атакували 5 областей.
Про це повідомило МО РФ.
Як зазначається, протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати: п'ятнадцять – над територією Воронезької області; одинадцять – над територією Білгородської області; чотири – над територією Курської області; по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.
Нагадаємо, у Рязані жителі поскаржилися на гучні звуки. Місцеві телеграм-канали пишуть, що безпілотники намагаються атакувати нафтопереробний завод.
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