Пять областей России атаковали БПЛА: детали

В России сообщили об очередной атаке БПЛА. Неизвестные дроны атаковали 5 областей.

Об этом сообщило МО РФ.

Как отмечается, за прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать – над территорией Воронежской области; одиннадцать – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.

Напомним, в Рязани жители пожаловались на громкие звуки. Местные телеграмм-каналы пишут, что беспилотники пытаются атаковать нефтеперерабатывающий завод.

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