Курс валют на 27 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 27 января. После выходных стоимость доллара снизится. Стоимость евро и злотого увеличится.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США – 41,92 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,91 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,42 (+5 коп.)

Напомним, банкирша Анна Золотько сообщила, вырастет ли доллар в феврале. По ее словам, с точки зрения валютного спроса февраль довольно спокойный месяц. Впрочем, дополнительной неопределенности на рынке добавил приход к власти президента США Дональда Трампа.

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