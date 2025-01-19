Хто з українців може не платити за комуналку: деталі

В Україні деякі пенсіонери мають повну знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується жителів сільської місцевості. Втім, не всіх.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Пенсіонерів, які до пенсії працювали у сферах культури, медицини або освіти і продовжують жити в сільській місцевості, звільнено від оплати комунальних послуг. Крім того, вони можуть отримувати фінансову підтримку від держави в розмірі 1000 грн на передплату друкованих видань.

Також в Україні є право не безоплатного проїзду для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безоплатно в разі пред'явлення пенсійного посвідчення:

у міському громадському транспорті (крім метро, таксі та маршрутних таксі);

на заміських маршрутах залізничного транспорту.

Українці похилого віку можуть отримати юридичну допомогу безоплатно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 4722 грн або менший за 6056 грн для осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, українці з малою пенсією будуть отримувати доплати від 300 грн. Йдеться про українців, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком.

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