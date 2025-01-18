На ринках стрімко здешевшав популярний овоч

На українських ринках і в магазинах ціни на цибулю почали знижуватися. Однією з причин стрімкого здешевлення стало зниженням якості цих овочів у сховищах.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі ріпчаста цибуля надходить до продажів по 9-15 гривень за один кілограм. Вартість залежить від якості та обсягів партій пропонованої продукції. Це середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. У супермаркетах кілограм цибулі у середньому коштує 15 гривень.

Крім того, ті виробники, які в першій половині сезону вирішили тимчасово зупинити продажі, відкрили сховища, і пропозиція ріпчастої цибулі різко зросла. Своєю чергою, це призвело до падіння відпускних цін.

Зазначається, що зараз цибуля в Україні коштує в середньому вже на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, в Україні надалі зростає ціна на моркву. Ця тенденція триває вже кілька тижнів. Кілограм овочів коштує 25-32 грн.

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