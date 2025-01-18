Лідерка ультраправої фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер заявила про те, що українські біженці повинні повернутися додому "вже зараз".

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung з посиланням на власного кореспондента.

Ебнер-Штайнер цинічно заявила, мовляв, Україна, велика і має "достатньо територій", куди люди можуть повернутися.

Зауважимо, що загалом німецька політикиня негативно налаштована у питанні мігрантів. Зокрема, її політсила в баварському парламенті звинувачує Християнсько-соціальний союз, що зараз при владі у федеративній землі, у "правих ухилах" і "пустослів'ї" щодо міграції.

За її словами Ебнер-Штайнер, лише "АдН" може "вивести Баварію на правильний шлях" і звільнити народ "від удушення старої партійної держави". Щоб запобігти "наводненню країни одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися".

Це означає депортацію всіх злочинців та іноземців, які не мають права на проживання, згідно з офіційним "планом на майбутнє" парламентської групи. Загалом вона оцінила, що загалом з Німеччини можна вислати до двох мільйонів осіб.

Окрім того, депутат Бундестагу та голова баварського відділення "АдН" Штефан Прочка заявив, що його партія закликає вислати "мільйон" мігрантів. Зокрема, вважає політик, Німеччину можуть покинути "від 1,2 до 1,3 млн сирійців" і "700 тисяч афганців". Крім того, з його слів, в ФРН є й "українці, яким не можна тут бути".

Нагадаємо,"німецька "подруга" "фюрера" РФ Володимира Путіна, лідерка ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт зробила зухвалу заяву про постачання зброї до України.

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