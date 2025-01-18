Скасування санкцій проти Кремля: в ЄС зробили заяву

Російський президент-диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх цілей. Саме тому немає причин знімати санкції проти РФ.

Про це заявила верховна комісарка ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

"Нам безперечно потрібні санкції. Це наш важіль. Було б дуже дивно від нього відмовитися. Нічого не змінилося. Путін не змінив своїх цілей, і на місцях нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкцій", - наголосила політикиня.

За її словами, хоч би яким виявився результат ймовірних мирних переговорів з Москвою, але Україна і союзники опиняться в "набагато слабкішій позиції", якщо санкції буде знято передчасно. Крім того, наголошує Каллас, відмова від санкцій проти агресора не на користь США.

Як повідомлялося, угорський прем'єр Віктор Орбан закликав скасувати санкції щодо РФ. Адже, за його словами, адміністрація Дональда Трампа готова від наступного тижня відкрити "нову еру".

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