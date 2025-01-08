Як відіпрати сильно забруднені кухонні рушники

Як відіпрати кухонні рушники від жиру, запаху, чим за потреби відбілити.
Хто з нас не стикався з проблемою пожовклих, жорстких рушників з неприємним запахом? Навіть найякісніші текстильні вироби з часом втрачають свіжий вигляд через регулярне використання. Однак не варто поспішати викидати улюблені рушники. Існує безліч ефективних способів повернути їм колишню м'якість і білизну. Давайте розберемося детальніше, як впоратися з різними типами забруднень і зберегти рушники в ідеальному стані.
Перш ніж перейти до конкретних методів очищення, варто запам'ятати кілька важливих правил:
- Не варто допускати сильного забруднення рушників. Що частіше ви їх перете, то легше буде видалити плями.
- Завжди сортуйте рушники за кольором і ступенем забруднення. Білі рушники можна прати за більш високих температур і використовувати відбілювачі. Кольорові натомість вимагають більш делікатного догляду.
- Оптимальна температура прання для білих рушників – 90°C, для кольорових – 60°C. Вищі температури можуть призвести до линяння і деформації тканини.
- Для білих рушників краще використовувати порошки з відбілювачем, а для кольорових – м'які гелі або рідкі засоби.
Як видалити свіжі плями на рушниках
Свіжі плями набагато легше видалити, ніж застарілі. Для цього можна скористатися такими засобами:
- Господарське мило. Це універсальний засіб для видалення різних типів плям. Нанесіть мило на пляму, залиште на 15-20 хвилин, а потім виперіть рушник звичайним способом.
- Гель для миття посуду. Ефективно справляється з жирними плямами. Нанесіть гель на пляму, залиште на 10-15 хвилин, а потім прополощіть.
- Замочування. Замочування у теплій воді з додаванням мийного засобу – ще один ефективний спосіб видалити свіжі забруднення. Після замочування ретельно прополощіть рушник.
Усунення застарілих плям
Якщо пляма вже в'їлася в тканину, знадобляться більш агресивні засоби:
- Скористайтеся содою та оцтом. Змішайте 2 столові ложки соди і 1 столову ложку оцту з літром гарячої води. Замочіть забруднений рушник у цьому розчині на 2 години.
- Спробуйте сіль та лимонну кислоту. Розчиніть 2 столові ложки солі і 1 чайну ложку лимонної кислоти в літрі теплої води. Замочіть рушник у цьому розчині на 3 години.
- Звичайно, можна скористатися кисневим відбілювачем. Розведіть кисневий відбілювач відповідно до інструкції на пакування і замочіть у ньому рушник на 1 годину.
Як відіпрати кухонні рушники від жиру
Жирні плями – одні з найскладніших для видалення. Для їхнього усунення можна використовувати:
- Засіб для миття посуду — нанесіть засіб на жирну пляму, потріть, а потім виперіть рушник.
- Гірчичний порошок — змішайте гірчичний порошок з невеликою кількістю води до консистенції кашки. Нанесіть кашку на пляму, залиште на 30 хвилин, а потім виперіть рушник.
- Нашатирний спирт — додайте 1 столову ложку нашатирного спирту на літр теплої води. Замочіть рушник у цьому розчині на 1 годину.
Якщо плями не зникають, можна вдатися до "важкої артилерії", а саме:
- Для сильно забруднених білих рушників можна використовувати метод кип'ятіння. Додайте в каструлю з водою 2 столові ложки прального порошку і 1 столову ложку соди. Покладіть рушники в каструлю і кип'ятіть протягом 20 хвилин.
- Скористайтеся мікрохвильовою піччю. Намочіть забруднений рушник, намильте його і покладіть у мікрохвильову піч у пакеті на 1-2 хвилини.
Як відбілити кухонні рушники
Для відбілювання білих рушників можна використовувати знову ж таким соду та перекис водню. Змішайте 2 столові ложки соди і 2 столові ложки перекису водню з літром теплої води. Замочіть рушники в цьому розчині на 2 години.
Спробуйте лимонний сік — додайте сік одного лимона в гарячу воду і замочіть у ній рушники.
Як відіпрати кухонні рушники від запаху
Щоб позбутися неприємних запахів, додайте склянку оцту у відсік для кондиціонера під час прання. Також можна додати кілька крапель ефірної олії у воду під час полоскання.
Зверніть увагу, перед використанням будь-якого нового засобу для очищення рушників, обов'язково перевірте його дію на невеликій непомітній ділянці тканини.
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