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Как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца

Как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца

Как отстирать кухонные полотенца

Как отстирать полотенца от жира, запаха, чем при необходимости отбелить.

Кто из нас не сталкивался с проблемой пожелтевших, жестких и неприятно пахнущих полотенец? Даже самые качественные текстильные изделия со временем теряют свежий вид из-за регулярного использования. Однако не стоит торопиться выбрасывать любимые полотенца. Существует множество эффективных способов вернуть им прежнюю мягкость и белизну. Давайте разберемся подробнее, как справиться с разными типами загрязнений и сохранить полотенца в идеальном состоянии.

Прежде чем перейти к конкретным методам очищения, следует запомнить несколько важных правил:

  • Не следует допускать сильного загрязнения полотенец. Чем чаще вы их стираете, тем легче будет удалить пятна.
  • Всегда сортируйте полотенца по цвету и степени загрязнения. Белые полотенца можно стирать при более высоких температурах и использовать отбеливатели. Цветные же требуют более деликатного ухода.
  • Оптимальная температура стирки для белых полотенец – 90°C, для цветных – 60°C. Более высокие температуры могут привести к линьке и деформации ткани.
  • Для белых полотенец лучше использовать порошки с отбеливателем, а для цветных — мягкие гели или жидкие средства.

Как удалить свежие пятна на полотенцах

Свежие пятна гораздо легче удалить, чем устаревшие. Для этого можно воспользоваться следующими средствами:

  • Хозяйственное мыло. Это универсальное средство для удаления разных типов пятен. Нанесите мыло на пятно, оставьте на 15-20 минут, а затем постирайте полотенце обычным способом.
  • Гель для мытья посуды. Эффективно справляется с жирными пятнами. Нанесите гель на пятно, оставьте на 10-15 минут, а затем прополощите.
  • Замачивание. Замачивание в тёплой воде с добавлением моющего средства – еще один эффективный способ удалить свежие загрязнения. После замачивания тщательно прополощите полотенце.

Устранение устаревших пятен

Если пятно уже въелось в ткань, понадобятся более агрессивные средства:

  • Воспользуйтесь содой и уксусом. Смешайте 2 столовых ложки соды и 1 столовую ложку уксуса с литром горячей воды. Замочите загрязненное полотенце в этом растворе на 2 часа.
  • Попробуйте соль и лимонную кислоту. Растворите 2 столовых ложки соли и 1 чайную ложку лимонной кислоты в литре теплой воды. Замочите полотенце в этом растворе на 3 часа.
  • Конечно, можно воспользоваться кислородным отбеливателем. Разведите кислородный отбеливатель в соответствии с инструкцией на упаковке и замочите в нем полотенце на 1 час.

Как отстирать кухонные полотенца от жира

Жирные пятна – одни из самых сложных в удалении. Для их устранения можно использовать:

  • Средство для мытья посуды – нанесите средство на жирное пятно, потрите, а затем постирайте полотенце.
  • Горчичный порошок – смешайте горчичный порошок с небольшим количеством воды до консистенции кашицы. Нанесите кашицу на пятно, оставьте на 30 минут, а затем постирайте полотенце.
  • Нашатырный спирт – добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта на литр теплой воды. Замочите полотенце в этом растворе на 1 час.

Если пятна не исчезают, можно прибегнуть к "тяжелой артиллерии", а именно:

  • Для сильно загрязненных белых полотенец можно использовать метод кипячения. Добавьте в кастрюлю с водой 2 столовых ложки стирального порошка и 1 столовую ложку соды. Положите полотенца в кастрюлю и кипятите в течение 20 минут.
  • Воспользуйтесь микроволновкой. Намочите загрязненное полотенце, намыльте его и положите в микроволновку в пакете на 1-2 минуты.

Как отбелить кухонные полотенца

Для отбеливания белых полотенец можно использовать опять же соду и перекись водорода. Смешайте 2 столовых ложки соды и 2 столовые ложки перекиси водорода с литром теплой воды. Замочите полотенца в этом растворе на 2 часа.

Попробуйте лимонный сок – добавьте сок одного лимона в горячую воду и замочите в ней полотенца.

Как отстирать кухонные полотенца от запаха

Чтобы избавиться от неприятных запахов, добавьте стакан уксуса в отсек для кондиционера во время стирки. Также можно добавить несколько капель эфирного масла в воду во время полоскания.

Обратите внимание, перед использованием любого нового средства для очистки полотенец обязательно проверьте его действие на небольшом незаметном участке ткани.

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