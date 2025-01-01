Зачем добавлять соду к мясу: простая хитрость, о которой многие не знают

Как пожарить любое мясо на сковороде, чтобы оно было нежным и сочным? Как это сделать, если его плохо отразили или даже в случае, если отсек мяса не удачен? Для этого нужно воспользоваться одной хитростью, добавить ингредиент, который у каждой хозяйки

Что нужно добавить к мясу, чтобы оно было мягким

К мясу нужно добавить пищевую соду. Этот продукт позволит сделать нежным и сочным любую говядину. После обработки содой мяса, достаточно обжарить его всего 10 минут на сковороде, оно будет мягким и сочным. А если добавить кисло-сладкий соус – еще и очень вкусным.

Предлагаем рецепт нежного мяса на сковороде.

Для приготовления полкилограмма говядины понадобится:

сода – 1 ст. л,

лук – 1,5 шт.,

чеснок – 1 зубчик,

соевый соус – 2,5 ст. л,

вода – 2 ст. л,

сухое вино белое – 1,5 ст. л,

жидкий мед – 3 ст. л,

молотый черный перец – 1,5 ч. л,

масло – 2 ст.

Как пожарить мясо на сковороде, чтобы оно было мягким

Мясо разрезаем для жарки. Для сохранения мягкости резать его нужно поперек волокон.

Соду растворяем в воде, вливаем раствор в мясо, перемешиваем.

Через 5 минут достаем, промываем под проточной водой, обсушиваем бумажными полотенцами.

Лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок рубим небольшими кусочками.

В отдельной миске смешиваем соевый соус, воду, вино, мед и перец.

Разогреваем в толстостенной сковороде масло, температура – выше средней.

Выкладываем на нее лук и чеснок. Часто помешивая, готовим их одну минуту.

Выкладываем сюда же говядину, обжариваем две минуты каждую сторону, не переставая помешивать. Убираем мясо из сковороды.

Огонь убираем в среднее. В сковороду вливаем соус с добавками, доводим до кипения и провариваем одну минуту.

Возвращаем мясо, лук и чеснок на сковороду. Перемешиваем, жарим еще несколько минут.

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