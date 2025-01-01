Зачем добавлять соду к мясу: простая хитрость, о которой многие не знают

Больше не будет жестким: как пожарить мягкое мясо
Как пожарить любое мясо на сковороде, чтобы оно было нежным и сочным? Как это сделать, если его плохо отразили или даже в случае, если отсек мяса не удачен? Для этого нужно воспользоваться одной хитростью, добавить ингредиент, который у каждой хозяйки
Что нужно добавить к мясу, чтобы оно было мягким
К мясу нужно добавить пищевую соду. Этот продукт позволит сделать нежным и сочным любую говядину. После обработки содой мяса, достаточно обжарить его всего 10 минут на сковороде, оно будет мягким и сочным. А если добавить кисло-сладкий соус – еще и очень вкусным.
Предлагаем рецепт нежного мяса на сковороде.
Для приготовления полкилограмма говядины понадобится:
- сода – 1 ст. л,
- лук – 1,5 шт.,
- чеснок – 1 зубчик,
- соевый соус – 2,5 ст. л,
- вода – 2 ст. л,
- сухое вино белое – 1,5 ст. л,
- жидкий мед – 3 ст. л,
- молотый черный перец – 1,5 ч. л,
- масло – 2 ст.
Как пожарить мясо на сковороде, чтобы оно было мягким
- Мясо разрезаем для жарки. Для сохранения мягкости резать его нужно поперек волокон.
- Соду растворяем в воде, вливаем раствор в мясо, перемешиваем.
- Через 5 минут достаем, промываем под проточной водой, обсушиваем бумажными полотенцами.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок рубим небольшими кусочками.
- В отдельной миске смешиваем соевый соус, воду, вино, мед и перец.
- Разогреваем в толстостенной сковороде масло, температура – выше средней.
- Выкладываем на нее лук и чеснок. Часто помешивая, готовим их одну минуту.
- Выкладываем сюда же говядину, обжариваем две минуты каждую сторону, не переставая помешивать. Убираем мясо из сковороды.
- Огонь убираем в среднее. В сковороду вливаем соус с добавками, доводим до кипения и провариваем одну минуту.
- Возвращаем мясо, лук и чеснок на сковороду. Перемешиваем, жарим еще несколько минут.
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