Девушка рассказала, как переспала с отцом своего парня, чтобы "окончательно отомстить"

Она решила так поступить после того, как узнала о его измене.

Одна женщина рассказала на весь мир, как отомстила своему парню-изменщику и некоторые пользователи социальных сетей считают, что она зашла слишком далеко.

Об этом пишет Daily Star.

21-летняя женщина, имя которой не называется, решила переспать с отцом своего бывшего парня, чтобы окончательно отомстить за его неверность. Она поделилась своим опытом в Интернете, но столкнулась с большим количеством негативных отзывов других пользователей. Она утверждала, что нашла в телефоне своего парня серию сообщений, свидетельствующих о том, что он крутил роман за ее спиной.

В сообщении на Reddit она подробно описала, как соблазнила отца своего бывшего по имени Эндрю. По ее словам, их отношения с бойфрендом были отличными и через два месяца она впервые познакомилась с его отцом Саймоном, которого назвала "очень милым".

"Он принял меня в семью. Саймон был рад познакомиться со мной, и мы все вместе поужинали", – начала свой рассказ она. "Однако все быстро испортилось. Около двух месяцев назад какая-то девушка по имени Эмили связалась со мной и сказала, что Эндрю мне изменяет. Она также прислала фотографии и скриншоты его разговоров с ней".

Эндрю якобы изменял в течение шести месяцев, и женщина была взбешена. Она заявила, что поскольку Эндрю опустился ниже, она решила поступить так же.

"Я пошла к его отцу, разъяренная и с желанием отомстить. Я объяснила ситуацию Саймону, который сказал, что поможет мне во всем", — рассказала она. "Одно потянуло за собой другое, и наконец я попросила Саймона вступить со мной в интимные отношения, на что он согласился".

После того, как Эндрю узнал об этом, он назвал ее несколькими оскорбительными словами и они разошлись. Женщина рассказала, что их друзья встали на его сторону, но ее мама соглашается с действиями дочери.

Пользователи Reddit также охотно делились своими мыслями, и многие соглашались с Эндрю: "Это так низко и нездорово", "Да, ты точно коза. Как и он. Как и его отец", "У тебя нет нравственных принципов. Совершенно отвратительное поведение с твоей стороны. Кто-то изменяет тебе, ты с ним расстаешься. Ты такая же плохая, если не хуже, чем он".

Напомним, девушка озадачила чудаковатым требованием к парню после того, как изменила ему. Он пожаловался, что она придумала.

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