Курс валют на 2 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 2 января. Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США упала на 5 копеек и составляет 41,97 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,97 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,60 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,23 (+2 коп.)

Ранее речь шла о том, что гривна обваливается на глазах. Эксперты прогнозируют непростую неделю для курса валют.

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