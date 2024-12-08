Курс валют в Украине: доллар "топчется на месте" – когда ждать скачка выше 42 гривен

Курс доллара больше недели "топчется на месте", так и не преодолев отметку в 42 гривны за единицу, к которой подобрался вплотную еще 28 ноября.

Почему так и не был достигнут новый рубеж, чего ожидать от курса на неделе с 9 по 15 декабря, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, об этом читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за неделю со 2 по 8 декабря курс наличного доллара дважды изменил тренд: в понедельник и вторник, 2-3 декабря, он был восходящим, средняя стоимость в продаже почти достигла 42 грн/доллар (41,96), а со среды, 4 декабря, тренд сменился довольно заметным нисходящим.

На воскресенье, 8 декабря, доллар подешевел до 41,80 коп. доллар теперь колебался в новом коридоре – от 41,80 до 42 грн.

Самая высокая цена продажи доллара была 42,10 грн (+5 коп. за неделю), самая низкая – 41,64 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,60 грн (-7 коп.).

Наличный евро всю неделю, со 2 по 8 декабря, медленно дешевел в продаже, курс снизился на 15 коп., до 44,31 грн/евро. В покупке средний курс 2 декабря подтянулся на 30 коп. евро, дальше пошел вниз и на воскресенье, 8 декабря, установился на уровне 43,66 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара всю неделю практически не менялся. покупки и продажи совпадали. То есть менялы выжидали, куда пойдет тренд дальше. В итоге на воскресенье, 8 декабря, курс продажи равнялся 41,75 грн/доллар (-1 коп. за неделю), курс покупки 41,70 (-3 коп. за неделю).

Евро с понедельника, 2 декабря, по воскресенье, 8 декабря, подешевел у нелегалов в продаже до 44,35 грн/евро (-5 коп.) и подорожал в покупке до 44,15 (+10 коп.). от доллара, рынок евро был стабильным, спредом, то есть разница между курсами купли и продажи держался в пределах 15-20 коп.

Колебания официального курса, который ежедневно устанавливает Нацбанк, были меньше, чем в конце ноября: в пределах 20 коп. 90 грн/евро.

На понедельник, 9 декабря, регулятор установил курс доллара 41,44 грн./доллар, курс евро 43,86 грн./евро. За минувшую неделю гривна укрепилась к доллару на 14 коп.

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,05 до 1,06 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что на наличном рынке произошло снижение спроса на валюту, которое заставило банки и ПОВы (пункты обмена валют) несколько снизить курс, чтобы оживить продажи.

"В целом неделя прошла под влиянием положительных новостей, в том числе о том, что золотовалютные резервы НБУ выросли за ноябрь почти до 40 млрд долларов, то есть более чем на 9% за счет очередных траншей зарубежной финансовой помощи. Это дало дополнительную возможность Нацбанку несколько замедлить темпы девальвации гривны и показать, что рынок контролируемый и стабилен", – говорит Андрей Шевчишин.

Чего ждать от курса валют

Прогнозы экспертов разнятся.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин ожидают, что до 15 декабря средний курс наличного доллара преодолеет отметку в 42 гривны и остановится выше, но недалеко от нее.

"Будет слишком много рычагов давления на гривну, чтобы удержать ее курс ниже 42 грн/доллар в продаже на наличном рынке, да это и не самоцель для Нацбанка, – анализирует Андрей Шевчишин. – Декабрь – месяц значительных расходов из госбюджета, часть этих средств непременно дополнительно придет на валютный рынок. Это, в частности, выплата каждому украинцу 1000 гривен. Также в декабре уже была очередная выплата процентов по гривневым облигациям внутреннего государственного займа – ОВГЗ.

Олег Пендзин считает, что под девальвационным давлением Нацбанк в течение недели постепенно или сразу снизит официальный курс доллара примерно на 20 коп., до 41,80 грн/доллар, что даст сигнал для межбанковского рынка о предельном пределе безналичного курса. возрасти в пределах 50 коп., то есть максимально до 42,30 грн/доллар.

А вот, по мнению Андрея Забловского, нас ждет еще неделя относительной стабильности курса на достигнутых значениях. То есть доллар в среднем может только приблизиться к 42 грн, а дальше ему не позволит пойти Национальный банк.

"В Нацбанке указывают на традиционное увеличение в декабре спроса на валюту со стороны бизнес-структур для завершения годовых контрактов по экспорту-импорту, дополнительного появления на рынке гривневой массы благодаря выплате тысячи от президента, – отметил Андрей Забловский. – Однако эти факторы проявят себя позже, ближе к концу месяца. А к 15 декабря средний курс безналичного доллара останется в коридоре 41,30-41,50 грн, а наличного – не выше 42 грн".

Продавать или покупать валюту

Эксперты начинают сходиться во мнении, что выгодным средством для быстрого и гарантированного заработка на свободных средствах становятся ОВГЗ, прежде всего гривневые.

"Повышение с 1 декабря военного сбора на 3,5% автоматически означает минус 3,5% по доходности банковских депозитов в гривне, – напомнил Олег Пендзин. – Поэтому по истечении срока действия такого депозита выгоднее всего приобрести ОВГЗ. Средний чистый доход по ним – 14 % годовых, это легальные средства, которые не вызовут вопросов у налоговой Чтобы иметь такой доход за счет роста. курса доллара, его курс на конец 2025 года должен быть не ниже 48 грн".

Однако Андрей Шевчишин уверен, что и валюту не стоит сбрасывать со счетов.

"Не все украинцы доверяют банкам в условиях войны и предпочитают иметь синицу в руках в виде долларовых купюр "под матрасом", чем журавля в небе, то есть высоких процентов по ОВГЗ в банках. Особенно к этому тяготеет старшее поколение, не раз терявшее свои сбережения. Поэтому сейчас, когда доллар несколько подешевел и есть в наличии почти в каждом банке или пункте обмена, остается смысл его покупки. Ведь в перспективе доллар может быть только дороже", – заключил Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский констатировал, что подавляющее большинство общества до сих пор с недоверием относится к новым инструментам инвестирования средств, таких как ценные бумаги, не говоря уже о криптовалюте.

"Простая арифметика убеждает, какие инвестиции дадут больший доход, те же ОВГЗ несложно приобрести из-за банковских приложений в государственных и негосударственных банках, деньги на это нужны небольшие, от 1000 гривен, – разъяснил Андрей Забловский. – Сохранение средств, вложенных в ценные бумаги, гарантируется государством, как и сохранение депозитов. показывают: люди консервативные, уровень финансовой грамотности низкий, они предпочитают знакомые инструменты – это депозиты или наличная валюта. Надеюсь, что со временем ситуация начнет меняться".

Что касается продажи валюты, то, по мнению экспертов, продавать ее следует только в случаях крайней необходимости или инвестирования в другой инструмент для заработка.

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