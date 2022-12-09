Какую посуду можно использовать в духовке, а что не стоит ставить ни в коем случае

Чтобы запекать вкусные и полезные блюда, в духовке нужно подбирать правильную посуду. Не любая емкость подойдет для этого. ТСН.ua рассказывает, какую посуду можно использовать в духовке.

Следует помнить, что неприспособленная для использования в духовке посуда может треснуть или расплавиться из-за высокой температуры.

Что ни в коем случае не ставят в духовку

Пластиковая посуда – изделия из пластика ставить в духовку категорически запрещено. Этот же запрет относится также к емкостям, имеющим пластиковые детали. При высокой температуре материал начинает плавиться и выделять токсичные вещества.

Картонная и бумажная — такие легковоспламеняющиеся материалы, поэтому лучше не рисковать и не ставить их в духовку, где высокая температура. Исключением являются специальные бумажные формы для кексов, которые производители пропитывают специальным веществом.

Деревянная – хотя дерево в духовке и не загорится, но изделие точно потемнеет и может потрескаться. Также не ставьте в духовку кастрюли или другие емкости с деревянными ручками.

Посуда, которую лучше использовать с осторожностью

Такие материалы можно ставить в духовку, но нужно помнить о некоторых важных правилах безопасности. Если их возбудить, можно испортить посуду и блюдо.

Алюминий — сам по себе этот материал выдерживает высокую температуру, однако, когда он контактирует с кислотой, то начинает выделять токсичные вещества. Поэтому в такой посуде лучше не запекать блюда, содержащие лимон, кислую ягоду или кислый маринад.

Эмалированная кастрюля в духовке – эмаль потрескается, если поставить изделие в горячую духовку, а все из-за резкого перепада температур. Поэтому такие кастрюли ставят только в холодную духовку, которая затем нагревается. Также не следует разогревать эмалированную кастрюлю до 250 градусов и выше. Запрещается ставить в духовку изделия с трещинами, даже самыми маленькими.

Стеклянная посуда для запекания в духовке – если производитель не указал на стекле, что оно жаркое, лучше не рисковать. Когда стеклянная посуда попадает в разогретую духовку, на ней могут образоваться трещины. Поэтому его, как и с эмалированной кастрюлей, ставят только в холодную и извлекают не сразу. Сначала нужно открыть дверцу, чтобы дать материалу немного остыть. Не используйте посуду, если на ней есть трещины.

Чаша от мультиварки – условно она для запекания в духовке подходит, но ее можно использовать только тогда, когда у вас нет ничего лучше. Она отличается тонким дном, поэтому блюдо может пригореть. Также лучше не нагреть чашу до температуры выше 200 градусов.

Какую посуду можно использовать в духовке: особенности каждого материала

Стальная – нержавеющая сталь с антипригарным покрытием прекрасно подходит для использования в духовке. Этот материал легок, жаропрочен. Однако его легко поцарапать, поэтому лучше не разрезать внутри продукты ножом.

Чугунная – кастрюли и сковородки из этого материала крепкие и долговечные, они быстро нагреваются, поэтому в них хорошо запекать продукты. Однако их большим минусом можно назвать вес – они очень тяжелые.

Керамическая посуда для запекания – она хорошо прогревается и долго сохраняет тепло. Пища в таких емкостях равномерно готовится, поэтому сохраняет максимум полезных свойств. Однако за ними трудно ухаживать, ведь нужно тщательно мыть после каждого использования.

Жаропрочное стекло – посуду можно использовать в электрических или духовых духовках. Он может легко перенести высокую температуру и хорошо моется. А еще через прозрачное стекло удобно смотреть на готовность товаров.

Силиконовая – в основном его используют для приготовления разнообразных десертов. Он может выдержать температуру до 250 градусов. Но обратите внимание, что силиконовую посуду нужно менять раз в 5 лет, потому что со временем она начинает выделять токсичные вещества.

Глиняная – подходит для приготовления первых и вторых блюд, особенно если изготовлен в виде горшка. Пища, приготовленная в глиняной посуде, отличается непревзойденным вкусом и хорошо пропекается. Поэтому в нем готовят самое жесткое мясо.

Жаровня – это глубокая круглая сковорода, которая имеет две ручки и специально предназначена для духовки. Продукты хорошо пропекаются благодаря особой форме.

Противень обычно оно продается в комплекте с духовкой, поэтому точно подходит для запекания. Обычно их производят из смеси алюминия и стали. Оно подходит для пирожков, пирогов, пиццы. А на решетке лучше запекать рыбу или мясо.

Читайте также: